"باجبير" يفتتح فعالية "أسبوع البيئة" بمستشفى العزيزية للأطفال بجدة
افتتح المشرف العام على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة الدكتور محمد حسن باجبير، اليوم الثلاثاء فعالية أسبوع البيئة بصالة الاحتفالات بمستشفى العزيزية.
شارك في الافتتاح وتدشين الفعالية نائب المشرف العام على مستشفى العزيزية للأطفال الدكتورة بسمة الحجيلي والدكتورة ريم محمد قطان مسؤولة برنامج حماية البيئة في المنشآت الصحية بصحة جدة وطارق عبدالواحد عيد رئيس قسم الصحة العامة بالمستشفى.
وأقيم أسبوع البيئة هذا العام تحت شعار (بيئتنا مسؤوليتنا)، وخلال الفعالية تم استعراض الأمور الهامة بالبيئة وسبل المحافظة عليها.
وأقام قسم الصحة العامة بالمستشفى ركناً توعوياً تم من خلاله توزيع البروشورات التوعوية، ويهدف هذا الأسبوع إلى نشر التوعية بين العاملين بالمستشفى وكافة أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة وزراعة الأشجار والمحافظة على الحدائق والمسطحات الخضراء ومحاولة رفع مستوى الوعي لدى الجميع بأهمية المحافظة على البيئة، وأهمية البيئة من الناحية الطبية والصحية للمحافظة على الصحة العامة من خلال الاهتمام بكيفية التخلص الصحيح من النفايات الطبية والأدوية الفاسدة المنتهية الصلاحية بطريقة آمنة للمحافظة على البيئة من التلوث وإيجاد بيئة نظيفة صحية.