"باجبير" يفتتح فعالية "أسبوع البيئة" بمستشفى العزيزية للأطفال بجدة

وأقام قسم الصحة العامة بالمستشفى ركناً توعوياً تم من خلاله توزيع البروشورات التوعوية، ويهدف هذا الأسبوع إلى نشر التوعية بين العاملين بالمستشفى وكافة أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة وزراعة الأشجار والمحافظة على الحدائق والمسطحات الخضراء ومحاولة رفع مستوى الوعي لدى الجميع بأهمية المحافظة على البيئة، وأهمية البيئة من الناحية الطبية والصحية للمحافظة على الصحة العامة من خلال الاهتمام بكيفية التخلص الصحيح من النفايات الطبية والأدوية الفاسدة المنتهية الصلاحية بطريقة آمنة للمحافظة على البيئة من التلوث وإيجاد بيئة نظيفة صحية.