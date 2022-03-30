بالتعاون مع "التعليم".. "صحة بيشة" تنفذ المسح العالمي للتبغ بين اليافعين

نفذت صحة بيشة- ممثلة ببرنامج مكافحة التدخين- المسح العالمي للتبغ بين اليافعين، بالتعاون مع الصحة المدرسية بتعليم بيشة.
وأوضحت صحة بيشة، أن المسح استهدف المدارس بالمرحلة المتوسطة، وشمل 233 طالبًا وطالبة.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود وزارة الصحة في مجال مكافحة التدخين والتحذير من أضراره، حيث تعمل على تطوير الخدمات العلاجية لمساعدة المدخنين الراغبين في الإقلاع، وذلك من خلال التوسع في افتتاح العديد من عيادات الإقلاع عن التدخين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وإصدار الدليل السعودي لخدمات الإقلاع عن التدخين كدليل إرشادي لمقدمي الخدمة، وكذلك القيام بالعديد من الدورات النظرية والعملية للعاملين في المجال، وتوفير الأدوية المساعدة على الإقلاع عن التدخين وتقديمها للمواطنين بالمجان.
كما فعّلت وزارة الصحة أنشطة ومهام عيادات الإقلاع عن التدخين، حيث تهتم بتقديم الخدمات العلاجية والتوعية في أماكن وجود المستهدفين من المدخنين وغير المدخنين، والتعريف بنظام مكافحة التدخين، وتقديم الاستشارات والتثقيف الصحي، بالإضافة إلى الإسهام في الحد من نسبة التدخين والتدخين القسري.