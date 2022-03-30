بالتعاون مع "التعليم".. "صحة بيشة" تنفذ المسح العالمي للتبغ بين اليافعين

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود وزارة الصحة في مجال مكافحة التدخين والتحذير من أضراره، حيث تعمل على تطوير الخدمات العلاجية لمساعدة المدخنين الراغبين في الإقلاع، وذلك من خلال التوسع في افتتاح العديد من عيادات الإقلاع عن التدخين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وإصدار الدليل السعودي لخدمات الإقلاع عن التدخين كدليل إرشادي لمقدمي الخدمة، وكذلك القيام بالعديد من الدورات النظرية والعملية للعاملين في المجال، وتوفير الأدوية المساعدة على الإقلاع عن التدخين وتقديمها للمواطنين بالمجان.