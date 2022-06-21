بالتعاون مع "عيون جدة".. "التركي" يدشن معرض رؤية قائد وحلم وطن

افتتح أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي اليوم الثلاثاء معرض (رؤية قائد وحلم وطن) الذي تنظمه أمانة محافظة جدة بالتعاون مع جمعية عيون جدة في مركز صيرفي ميجا مول.
ويجسد هذا المعرض إبداعات الفنانين في تصوير أبعاد رؤية 2030 وما تم من إنجازات عظيمة لبلادنا العزيزة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.
ويضم المعرض 50 لوحة فنية شارك في تنفيذها 30 من كبار الفنانين والهواة، بالإضافة إلى لوحة جدارية بطول 9م وارتفاع 3,5 م تحتوي على عددٍ من اللوحات والصور التي تجسد العديد من الإنجازات التي تحققت وفق رؤية المملكة الطموحة 2030 وعرابها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان في العديد من المدن وشملت العديد من المشروعات الاقتصادية والتنموية..
وأشاد صالح بن علي التركي الذي شارك خلال حفل الافتتاح في رسم إحدى اللوحات مع أحد الفنانين بمبادرة جمعية عيون جدة وبالفنانين والفنانات المشاركين في هذا المعرض الذي تزين بإنجازات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده وجسدها عددٌ من الفنانين المشاركين في المعرض وتناولت موضوعات هذه الأعمال المزج بين الفن التشكيلي وتجسيد أبرز إنجازات بلادنا العزيزة والتي وخلال هذه الفترة القصيرة زمنيًا أنجزت عديد البرامج والمشروعات والتي نهضت بها بلادنا العزيزة لتصبح في مصاف الدول التي يشار إليها بالبنان في التطور والتكنولوجيا ومختلف نواحي الحياة وأصبحت تتبوأ بحمد الله وفضله مكانة كبيرة حماها الله وحفظها من كل سوء.
وأوضح المهندس أنس صيرفي رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة أن هذا المعرض يهدف إلى إبراز الإنجازات الكبرى التي تحققت في هذا العهد الزاهر وهذا الزمن القياسي في عمر المدن بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة وإشراف سمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي كانت محط أنظار العالم وتبوأت خلالها المملكة مكانة متقدمة بين الدول العشرين الأقوى في العالم في كل المجالات، مشيرًا إلى أن سمو ولي العهد هو ملهم جيل الرؤية والداعم الأول لتحقيق طموحاتهم وآمالهم للتقدم والازدهار نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
يُذكر أن المعرض الذي أشرف عليه كل من المهندس مساعد الحليس والفنانة ليلى مداح، سيستمر لمدة أسبوع إلى يوم الاثنين المقبل.