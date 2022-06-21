بالتعاون مع "عيون جدة".. "التركي" يدشن معرض رؤية قائد وحلم وطن

وأشاد صالح بن علي التركي الذي شارك خلال حفل الافتتاح في رسم إحدى اللوحات مع أحد الفنانين بمبادرة جمعية عيون جدة وبالفنانين والفنانات المشاركين في هذا المعرض الذي تزين بإنجازات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده وجسدها عددٌ من الفنانين المشاركين في المعرض وتناولت موضوعات هذه الأعمال المزج بين الفن التشكيلي وتجسيد أبرز إنجازات بلادنا العزيزة والتي وخلال هذه الفترة القصيرة زمنيًا أنجزت عديد البرامج والمشروعات والتي نهضت بها بلادنا العزيزة لتصبح في مصاف الدول التي يشار إليها بالبنان في التطور والتكنولوجيا ومختلف نواحي الحياة وأصبحت تتبوأ بحمد الله وفضله مكانة كبيرة حماها الله وحفظها من كل سوء.