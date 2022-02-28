بالخيل العربية والسيارات القديمة والعرضة السعودية.. جامعة تبوك تحتفل بيوم التأسيس

برعاية رئيس جامعة تبوك الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، نظمت عمادة شؤون الطلاب، فعاليات الاحتفال بيوم التأسيس، وذلك في بهو كلية الطب بالجامعة، وسط حضور كبير من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب.

وتنوعت مظاهر وأشكال احتفال الجامعة في يوم التأسيس بين ركوب الخيل العربية الأصيلة والعرضة السعودية، وعروض تحاكي الماضي المجيد من عادات وتقاليد أصيلة تتوارثها الأجيال، بالإضافة إلى معرض يحاكي نمط البناء القديم للمنازل الطينية، والذي عرض فيه نماذج من المقتنيات القديمة مثل العملات والأسلحة وأدوات الطهي، ومستلزمات الحياة قديمًا.

كما شاهد الزوار نموذجًا من التدريس قديمًا من خلال المدرسة التقليدية، وجناحًا للخط العربي والتصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي.

وفي سياق متصل أدى الطالب خالد الحارثي عرضًا غنائيًا يحكي عن تأسيس الدرعية وقيام الدولة السعودية من أشعار سعد بن إبراهيم الثنيان.

وفي جانب آخر، حضرت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة فاطمة بنت عبدالله الطلحي احتفال شطر الطالبات بجامعة تبوك بيوم التأسيس، وذلك في كلية إدارة الأعمال بعروض تراثية والضيافة العربية ومعرض للصور.