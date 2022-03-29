بالصور.. "أمانة الطائف" تكرم المتقاعدين في اختتام منتدى المشاريع الأول

واختتمت فعاليات منتدى إدارة المشاريع بأمانة الطائف والتي كانت قد انطلقت جلساته أمس الاثنين برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث اشتمل المنتدى على العديد من الجلسات المتخصصة والنقاشات حول التخطيط الإستراتيجي ،والتوجهات المستقبلية في إدارة المشاريع، والمشاريع الرأسمالية بين الجودة والكفاءة المالية، وإدارة المخاطر في مشاريع المقاولات، كما استمرت الجلسات اليوم الثلاثاء لتضم جلستين بعنوان التقنيات الحديثة وعلم البيانات في إدارة المشاريع، والمنهجيات الحديثة وإدارة المشاريع المرنة.