بالصور.. "أمانة الطائف" تكرم المتقاعدين في اختتام منتدى المشاريع الأول

رفع أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، وذلك لرعايته منتدى المشاريع الأول بأمانة الطائف وافتتاحه المنتدى.
وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي، ورئيس جامعة الطائف الأستاذ الدكتور يوسف عسيري، وأمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط، ومختصين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الحكومية ذات العلاقة بالإضافة إلى المختصين من أمانات المملكة.
واختتمت فعاليات منتدى إدارة المشاريع بأمانة الطائف والتي كانت قد انطلقت جلساته أمس الاثنين برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث اشتمل المنتدى على العديد من الجلسات المتخصصة والنقاشات حول التخطيط الإستراتيجي ،والتوجهات المستقبلية في إدارة المشاريع، والمشاريع الرأسمالية بين الجودة والكفاءة المالية، وإدارة المخاطر في مشاريع المقاولات، كما استمرت الجلسات اليوم الثلاثاء لتضم جلستين بعنوان التقنيات الحديثة وعلم البيانات في إدارة المشاريع، والمنهجيات الحديثة وإدارة المشاريع المرنة.
وحضر المنتدى عدداً من المتخصصين والكفاءات العلمية والعملية وأصحاب الخبرة من الوزارة وأمانات المملكة والجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات والمكاتب الهندسية، وذلك لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وبحث تطوير آليات العمل وجودة المنجزات البلدية وخطط العمل والبرامج المستقبلية.
وأطلقت أمانة الطائف المنصة الإلكترونية الخاصة بإدارة المشاريع والتي دشنها كل من وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي، وأمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، واستعرض فريق مختص الآليات والخصائص المتعلقة بعمل منصة إدارة المشاريع الإلكترونية، والتي تسهل العمل وتقلص الوقت والجهد، كما تساهم في الحصر والرصد والمتابعة للمشاريع ،ورفع كفاءة العمل وتسريع الإنجاز، من خلال مؤشرات لقياس وتحليل الأداء، وتمكن المنصة الأمانة من متابعة سير المشاريع إلكترونياً ومعالجة أي عقبات محتملة.
وعلى هامش جلسات المنتدى كرم وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي وأمين الطائف الدكتور أحمد القثامي بحضور رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، المتقاعدين من منسوبي أمانة الطائف للعام الحالي والذين أفنوا حياتهم في ميدان العمل البلدي، بعملٍ متواصل ودؤوب وجهد تكلل بالنجاح وعطاءٍ بلا حدود وجد ومثابرة شهدت بين طياتها العديد من التحديات والعمل المتواصل، هدفهم المشترك التفاني للارتقاء بالأداء البلدي إلى مستوى الآمال والتطلعات.
وشكر أمين الطائف المتقاعدين على جهودهم قائلاً: إن هذا التكريم تقديراً ووفاءً من أمانة الطائف لجهودهم ونظير إسهاماتهم المتميزة، وما قاموا به من أعمال ومهام وإنجازات في مسيرة العمل البلدي وتطوير الخدمات البلدية المقدمة للأهالي، نودعهم اليوم ووطننا في طريق التحول لمزيد من النجاح والازدهار، وفق رؤية المملكة 2030 والذين أسهموا فيها بدفع عجلة سير العمل نحو المستقبل الواعد لهذا الوطن المعطاء.