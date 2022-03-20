بالصور.. أمين عسير يتفقد أعمال معالجات التشوه البصري بسراة عبيدة

وفي ختام زيارته، دعا "الحميدي" المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة وبلدياتها لتحقيق أهداف المبادرة وتمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في الإسهام برصد التشوهات البصرية من خلال تطبيق "صور وأرسل"، والإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية عبر تطبيقات الأمانة أو من خلال الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940).