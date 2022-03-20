بالصور.. أمين عسير يتفقد أعمال معالجات التشوه البصري بسراة عبيدة

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أعمال معالجة التشوه البصري التي تقوم بها بلدية سراة عبيدة، حيث تابع ميدانياً أعمال الحصر والمعالجة في مواقع متفرقة بالمحافظة.
جاء ذلك أثناء زيارته للمحافظة حيث استعرض خلالها خطط ومشاريع بلدية سراة عبيدة للعام الحالي والتي شملت تطوير قرية آل خلف الأثرية ومشروع تطوير سوق الخميس وتطوير الشارع العام بالمحافظة وفق معايير المشهد الحضري.
وخلال الجولة قدم رئيس البلدية بندر بن محمد استعراضًا لمراحل عمل وإنجاز ملف برنامج معالجة التشوه البصري بالمحافظة، والتي حرصت البلدية على تطوير تقنياتها وآلياتها لرفع وتيرة العمل في أعمال الرصد والمعالجة، لضمان رفع معدلات التنفيذ.
وأكد الدكتور الحميدي أن أمانة المنطقة وبلدياتها مستمرة في تنفيذ خططها وجهودها الرامية لمعالجة عناصر التشوه البصري، وتعزيز مساعي الأمانة في تحسين المشهد الحضري للمدن ومحافظات المنطقة تحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى رفع مستوى جودة الحياة وفقاً لرؤية 2030. وأن الأمانة وبلدياتها تعمل على مدار الساعة لتنفيذ أعمال معالجات التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.
وفي ختام زيارته، دعا "الحميدي" المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة وبلدياتها لتحقيق أهداف المبادرة وتمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في الإسهام برصد التشوهات البصرية من خلال تطبيق "صور وأرسل"، والإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية عبر تطبيقات الأمانة أو من خلال الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940).