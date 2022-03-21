بالصور .. "السبيعي" يرعى مبادرة "صحتي في بيئة نظيفة" بالطائف

من جهة أخرى أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن أسبوع البيئة يعد برنامجًا سنويًا مهمًا يُركز فيه على رفع الوعي بين أوساط المجتمع ونشر الثقافة البيئية بما يضمن بمشيئة الله استدامتها حيث لا تقتصر البيئة فقط على الشجرة بل هي كل ما يحيط بنا من كائنات حية وغير حية، مما يجعل الجميع يهتم بها ويسعى إلى الحفاظ عليها.