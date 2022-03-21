بالصور .. "السبيعي" يرعى مبادرة "صحتي في بيئة نظيفة" بالطائف

رعى وكيل محافظة الطائف، ناصر بن حمود السبيعي، مبادرة "صحتي في بيئة نظيفة" اليوم، اشتملت على رياضة المشي لمسافة 4 كيلو مترات بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والجمعيات التعاونية والتطوعية والمتطوعين، وذلك بمنتزه الوهط والوهيط.
وتأتي هذه المبادرة التي شارك فيها أكثر من 300 مشارك من ذوي الهمم والطلاب والجهات الحكومية والتعاونية والتطوعية والأهالي امتدادًا لفعاليات أسبوع البيئة في مدينة الطائف، فيما تستمر فعاليات المعرض التوعوي بهذه المناسبة التي انطلقت مساء أمس لمدة أسبوع أمام بوابة 2 في مركز جوري مول بمشاركة مكتب وزارة الرياضة بالطائف.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبد الرحمن القاضي أن مكتب الوزارة بالطائف بهذه المناسبة المهمة سعى إلى إقامة معرض توعوي للمحافظة والاهتمام بالبيئة في أكبر مركز تجاري في محافظة الطائف لنشر التوعية البيئية على نطاقٍ واسع تصل فيه المعلومات الهادفة لمختلف أوساط المجتمع، حيث يتضمن المعرض ركنًا إرشاديًا للتعرف على النباتات البرية، بالإضافة إلى ركن للتعرف على ثروات المملكة الطبيعية وبث عرض مرئي عن السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة.
وأضاف "القاضي" أنه تضمن المعرض أيضًا إبراز جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلةً في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المحافظة على الغطاء النباتي وزيادته وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في المناطق المتدهورة، ونشر المعلومات حول أهمية تقليل إنتاج النفايات والانبعاثات الكربونية للمحافظة على الكائنات الحية، وتم تقديم العديد من الهدايا لزوار المعرض.
من جهة أخرى أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن أسبوع البيئة يعد برنامجًا سنويًا مهمًا يُركز فيه على رفع الوعي بين أوساط المجتمع ونشر الثقافة البيئية بما يضمن بمشيئة الله استدامتها حيث لا تقتصر البيئة فقط على الشجرة بل هي كل ما يحيط بنا من كائنات حية وغير حية، مما يجعل الجميع يهتم بها ويسعى إلى الحفاظ عليها.