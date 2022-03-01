بالصور.. "السبيعي" يشهد فعاليات اليوم العالمي لـ"المدني" بالطائف

شهد وكيل محافظة الطائف، ناصر بن حمود السبيعي، اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "سلامة الإنسان بناء ونماء"، والمقامة بمقر الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، بحضور عدد من مديري الجهات الحكومية والأهلية.

وألقى مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العميد مهندس أحمد بن عبدالله الشمراني، كلمة بهذه المناسبة، تطرق فيها إلى النهضةَ الشاملة التي يعيشها العالم، والتي يصاحبها الكثير من الأخطار التي تتطلب من الجميع التكاتف للقيام بمسؤولياته تجاه ترسيخ مفاهيم السلامة العامة .

وتضمنت فعاليات الاحتفال إقامة المعرض المصاحب، حيث يشارك العديد من الجهات الحكومية والأهلية، ويحتوي على عدد من الأجنحة التي تعالج كثير اًمن الأخطاء والأخطار وتساهم في نشر ثقافة السلامة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن احتفال المديرية العامة للدفاع المدني ومديريات المناطق والإدارات التابعة لها بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني.