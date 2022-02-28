بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تنفِّذ مبادرة "حدود آمنة وبلاد مطمئنة" بحفر الباطن

نظَّمت اليوم وزارة الشؤون الإسلامية، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، مبادرة (حدود آمنة ‏وبلاد مطمئنة)، بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود ومديرية شرطة المنطقة، التي تستهدف منسوبي المساجد من أئمة وخطباء ومؤذنين ومراقبين في محافظة حفر الباطن.

وشملت المبادرة مجموعة من المناشط، من ندوات، ومحاضرات، وورش عمل، ودورات تدريبية، يقدمها عدد من المتخصصين والأكاديميين؛ إذ ترتكز المبادرة على تناول مجموعة من المحاور عن أهمية حراسة الحدود، ودور رجل الأمن في حماية الوطن، ودور الأئمة والخطباء في حفظ الحدود وحماية الأمن.

وتأتي المبادرة ضمن مجموعة من المبادرات والجهود المتنوعة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية، بمتابعة مباشرة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتهدف إلى تعزيز دور الأئمة والخطباء ومنسوبي المساجد، وبيان أهمية مشاركتهم مع الجهات المختصة لإبراز دور الأمن في حماية الوطن، وحفظ الحدود، والقضاء على المخالفين.