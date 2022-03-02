بالصور .. "العلم" يدشن وحدة التطوع بلجنة الأفلاج مساء اليوم

دشّن محافظ الأفلاج المكلف الدكتور أحمد العلم مساء اليوم وحدة التطوع بلجنة تنمية الأفلاج ومبادرة تنظيف الأودية التي تبنتها رابطة الأفلاج الخضراء.

وتضمن الاحتفال عروضاً مرئية عن مبادرات لجنة الأفلاج الاجتماعية وإطلاق جائزة التطوع.

وكان فريق بناء التطوعي بلجنة الأفلاج هو الفريق الأول في المحافظة الذي انبثقت منه فكرة التطوع بالأفلاج، وتسعى لجنة تنمية الأفلاج إلى وصول عدد المتطوعين والمتطوعات بالمحافظة إلى ثلاثة آلاف تحقيقاً لتطلعات رؤية الوطن 2030 في الوصول إلى مليون متطوع بالمملكة.

وعلى ضوء ذلك، حرصت اللجنة على نشر ثقافة العمل التطوعي وتحسين فاعليته بإنشاء 16 فريقاً يضم نحو 470 متطوعاً ومتطوعة.

يذكر أن عدد المتطوعين بلجان وجمعيات الأفلاج وصل لأكثر من 1000 متطوع ومتطوعة