بالصور .. "الماضي" يرعى احتفالات "الخرج" بعيد الفطر

رعى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، الاحتفال الرسمي للمحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ، والذي أقيم مساء أمس الاثنين في موقع احتفالات بلدية الخرج غرب المحافظة.
وفور وصول محافظ الخرج لموقع الاحتفالات؛ استقبله عدد من مسؤولي ومديري الدوائر الحكومية بالمحافظة، ثم بدأ عزف السلام الوطني على مسرح الحفل.
وألقى محافظ الخرج كلمته التي تضمنت تقديم التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما قدم التهنئة لأهالي محافظة الخرج، سائلاً الله أن يعيده باليمن والمسرات.
وقدّم شكره لبلدية محافظة الخرج إقامتها وتنظيمها فعاليات العيد لأهالي المحافظة ومشاركتهم فرحة العيد، وحرص على توجيه الشكر للفرق المشاركة والعاملين في فعاليات عيد الخرج هذا العام كافة.
وألقى الشاعران شيبان بن هايف العنزي والشاعر هشام بن عبدالله العبيدي قصائد وطنية بهذه المناسبة نالت استحسان الحضور.
وقبل نهاية برنامج الاحتفال؛ بدأت العرضة السعودية التي شارك فيها محافظ الخرج وبرفقته عدد من المسؤولين، ثم انطلقت الألعاب النارية التي أضاءت سماء موقع الاحتفالات.
جدير بالذكر أن برنامج احتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام الذي تنظمه بلدية الخرج سيستمر لمدة 4 أيام، ويحتوي على مجموعة متنوعة من الفعاليات كالعرضة السعودية، وليالٍ طربية بمشاركة عدد من الفنانين، ومدينة المرح، وركن الكافيهات والأسر المنتجة، ومسرح الطفل والفرق الاستعراضية، والألعاب النارية، والسحب على الجوائز طوال أيام البرنامج.