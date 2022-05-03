بالصور .. "الماضي" يرعى احتفالات "الخرج" بعيد الفطر

جدير بالذكر أن برنامج احتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام الذي تنظمه بلدية الخرج سيستمر لمدة 4 أيام، ويحتوي على مجموعة متنوعة من الفعاليات كالعرضة السعودية، وليالٍ طربية بمشاركة عدد من الفنانين، ومدينة المرح، وركن الكافيهات والأسر المنتجة، ومسرح الطفل والفرق الاستعراضية، والألعاب النارية، والسحب على الجوائز طوال أيام البرنامج.