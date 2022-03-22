بالصور.. انطلاق مهرجان مسرح الكليات بجامعة المؤسس

وتستمر العروض المسرحية بمسرحية بعنوان "مستر واو" تأليف حسام خضر، وإخراج عثمان فلاته، مسرحية بعنوان "حظر كلي" تأليف وإخراج أحمد عبده، مسرحية بعنوان "أنفلونزا" من تأليف عبدالله فريد، وإخراج محمد اليحياوي، مسرحية بعنوان "الممر" تأليف وإخراج أشرف زيدان، مسرحية بعنوان "كسر الحاجز" تأليف مجموعة من أساتذة معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها، وإخراج محمد الجراح ويختتم المهرجان يوم الأحد المقبل بحفل توزيع الجوائز والاحتفاء باليوم العالمي للمسرح.