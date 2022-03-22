بالصور.. انطلاق مهرجان مسرح الكليات بجامعة المؤسس

انطلقت فعاليات مهرجان مسرح الكليات الخامس بجامعة الملك عبدالعزيز برعاية رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، والتي تنظمها عمادة شؤون الطلاب ممثلة في نادي المسرح، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمسرح 2022م، بعرض 9 مسرحيات، وتستمر ثمانية أيام، بمسرحي العمادة 24 و26.
ويقدم طلاب الجامعة والذين يمثلون الكليات خلال انعقاد المهرجان المسرحيات التالية: مسرحية بعنوان "مع أحلامي" تأليف وإخراج فهد الأسمري، مسرحية بعنوان "زجاج" تأليف وإخراج الطالب محمد جعيد، مسرحية بعنوان "شيزوميديا" تأليف الطالب سلطان طحلاوي، وإخراج الطالب حازم صالح، مسرحية بعنوان "طبيب على الرغم منه" تأليف وائل غبيش، وإخراج محمد بالبيد.
وتستمر العروض المسرحية بمسرحية بعنوان "مستر واو" تأليف حسام خضر، وإخراج عثمان فلاته، مسرحية بعنوان "حظر كلي" تأليف وإخراج أحمد عبده، مسرحية بعنوان "أنفلونزا" من تأليف عبدالله فريد، وإخراج محمد اليحياوي، مسرحية بعنوان "الممر" تأليف وإخراج أشرف زيدان، مسرحية بعنوان "كسر الحاجز" تأليف مجموعة من أساتذة معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها، وإخراج محمد الجراح ويختتم المهرجان يوم الأحد المقبل بحفل توزيع الجوائز والاحتفاء باليوم العالمي للمسرح.
وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن مهرجان المسرح للكليات في نسخته الخامسة هو امتداد لنجاح النسخ الأولى له، والتي شهدت عروضًا مسرحية متميزة نالت على إعجاب الحضور، وناقشت مواضيع تهم المجتمع السعودي في قوالب مهنية تؤكد على القدرات التي يتمتع بها طلابنا في مجال المسرح.
وبين عميد شؤون الطلاب أن نادي المسرح والنشاط المسرحي بالجامعة يحظى بدعم واهتمام من رئيس الجامعة ومتابعة من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية؛ إذ قدم نادي المسرح منذ تأسيسه في عام 1980 أكثر من 85 عرضاً مسرحياً والمشاهد المسرحية 120 مشهد لمختلف المدارس الفنية وله مشاركات محلية وعربية ودولية حقق من خلالها العديد من الجوائز في الإخراج والتمثيل والسينوغرافيا وأفضل عرض.