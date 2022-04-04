بالصور.. بلدية صامطة تتوج فريق العطاء النسائي بطلاً لبطولة كرة القدم النسائية الأولى بالمنطقة

اختتمت فعاليات بطولة كرة القدم النسائية في المباراة النهائية التي ينظمها القسم النسائي في بلدية صامطة، وجمعت المباراة النهائية فريقي العطاء والعميد، حيث انتهت المباراة بتغلب فريق العطاء بفوز ونتيجة مستحقة أسفرت خلالها عن ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للعميد، وشهدت البطولة حضورًا وتفاعلاً جماهيريًا غفيرًا خلال مباريات البطولة.
كما شهد اللقاء النهائي للبطولة حضورًا كبيرًا من مشجعات للفريقين وسط تنظيم احترافي من قِبل منظمات القسم النسائي في البلدية، وبمشاركة فعّالة من المتطوعات؛ الأمر الذي أسهم في انسيابية التنظيم وراحة الجمهور.
وتعد تلك البطولة الأولى من نوعها على مستوى منطقة جازان، وجرى الإعداد لها من قِبل قسم العلاقات العامة والقسم النسائي، وبدعم مباشر من قِبل رئيس البلدية المهندس أحمد بن عبدالله حكمي، والذي سخر بدوره كل الإمكانات، وذلل كل الصعوبات من أجل ظهور البطولة على الوجه المطلوب، حيث أصدر توجيهاته بتجهيز وصيانة الملعب المغلق لاستقبال البطولة والمشجعات، إضافة إلى تهيئة كل وسائل الراحة والسلامة لهن.
وأكد أن تلك البطولة ما هي إلا باكورة بطولات مقبلة من أجل تنشيط الحراك الرياضي النسائي، ولاسيما مع وجود الملاعب المخصصة والمهيأة لذلك، وتماشيًا مع الرؤية الطموحة لأبناء وبنات هذا الوطن العظيم.
كما وجّه المهندس "حكمي" شكره لكل الفرق المشاركة، وكذلك القائمات على هذه البطولة التي قُوبلت باستحسان الجميع، مؤكدًا أن الملعب النسائي هو لخدمات بنات المحافظة واستقطابهن رياضيًا لإبراز مهارتهن الكروية وإبداعاتهن في مجال كرة القدم وغيرها من الرياضات الأخرى.
وفي الختام، توجّت رئيسة القسم النسائي ببلدية صامطة نورة مباركي، الفريق الفائز بكأس البطولة، وسلمت كأس البطولة والميداليات، وكرّمت هدافة المسابقة، كما كرمت أفضل لاعبة وأفضل حارسة مرمى.
يُذكر أنه شارك في البطولة أربع فرق نسائية تنافسن فيما بينهن ذهابًا وإيابًا، كما قدمت الفرق المشاركة شكرها لبلدية المحافظة على حسن التنظيم والاستقبال، وكذلك تهيئة المكان الملائم والمناسب لتلك البطولة، متمنين استمرار مثل ذلك الحراك الرياضي النسائي في المنطقة.