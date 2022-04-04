بالصور.. بلدية صامطة تتوج فريق العطاء النسائي بطلاً لبطولة كرة القدم النسائية الأولى بالمنطقة

وتعد تلك البطولة الأولى من نوعها على مستوى منطقة جازان، وجرى الإعداد لها من قِبل قسم العلاقات العامة والقسم النسائي، وبدعم مباشر من قِبل رئيس البلدية المهندس أحمد بن عبدالله حكمي، والذي سخر بدوره كل الإمكانات، وذلل كل الصعوبات من أجل ظهور البطولة على الوجه المطلوب، حيث أصدر توجيهاته بتجهيز وصيانة الملعب المغلق لاستقبال البطولة والمشجعات، إضافة إلى تهيئة كل وسائل الراحة والسلامة لهن.