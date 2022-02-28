بالصور.. "تعليم شرورة "يحتفل بيوم التأسيس بوثائقي عن سيرة "آل سعود"

احتفلت مساء اليوم إدارة تعليم شرورة على مسرح مدارس نهج الرواد بذكرى يوم التأسيس برعاية محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، وبحضور مدير تعليم شرورة الدكتور فايز بن علي الاسمري ومديري الجهات الحكومية وجمع كبير من أولياء الأمور للطلاب والطالبات.

وكان قد بدأ الحفل بالسلام الملكي قدمه طلاب الكشافة ثم القرآن الكريم ثم شاهد الحضور فقرة افتتاحية وطنية للطلاب والطالبات.

وشاهد الحضور فقرة بعنوان ملحمة سيرة آل سعود قدمها الطلاب والطالبات، بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي لسيرة آل سعود وفقرة التعريف بشعار التأسيس.

كما شهد الحفل افتتاح معرض يوم التأسيس بمشاركة كافة مدارس البنين والبنات، فيما أكد "الأسمري" أن يوم التأسيس يوم حب وفخر وانتماء واعتزاز لهذا الوطن بالقلب والجسد، وهو استحضار لعمقنا التاريخي منذُ ثلاثة قرون، ويحق لنا الفخر بهذا المجد الذي صنعه قادة عظماء.

ورفع "الأسمري" آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة يوم التأسيس، كما قدم الشكر والتقدير لفريق العمل بالحفل وراعي الحفل والحضور.

وفي ختام الحفل تم تكريم أبناء الشهداء والجهات المشاركة وراعي الحفل.