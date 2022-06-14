بالصور.. "تعليم صبيا" يكرم 150 من المتميزين والمتميزات

وأوضح مدير تعليم صبيا المكلف عثمان بن محمد المسملي أن هذا الاحتفاء يأتي امتدادًا لما توليه القيادة الحكيمة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده من عناية بالمبدعين والمبرّزين في جميع المجالات؛ وانطلاقًا من حرص وزارة التعليم على نشر ثقافة التميز بين كوادرها؛ وتشجيعًا من تعليم صبيا لأهل التميز الذين مثلوها خير تمثيل في المحافل الدولية والإقليمية والمحلية.