بالصور.. "تعليم صبيا" يكرم 150 من المتميزين والمتميزات

أقامت إدارة تعليم صبيا حفل تكريم المتميزين والمتميزات من منسوبيها ومنسوباتها لعام ١٤٤٣هـ بحضور الوكيل المساعد للشؤون التنموية لإمارة جازان الدكتور عيسى بن يحيى البناوي، ومحافظ صبيا الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، وذلك على مسرح إدارة التعليم.
واطلع الدكتور "البناوي" على المعرض المصاحب وتجارب الموهوبين والموهوبات من الطالبات والطلاب ونماذج من الفائزين والفائزات في مختلف الجوائز، ومنجزات الإدارة المتعددة وإحصائيات بجميع الجوائز في جميع المسارات طيلة الفترة الماضية.
وأوضح مدير تعليم صبيا المكلف عثمان بن محمد المسملي أن هذا الاحتفاء يأتي امتدادًا لما توليه القيادة الحكيمة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده من عناية بالمبدعين والمبرّزين في جميع المجالات؛ وانطلاقًا من حرص وزارة التعليم على نشر ثقافة التميز بين كوادرها؛ وتشجيعًا من تعليم صبيا لأهل التميز الذين مثلوها خير تمثيل في المحافل الدولية والإقليمية والمحلية.
ونوه "المسملي" بما يلقاه تعليم صبيا من اهتمام من الداعم الأول للتعليم في منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بمساندة نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، مثمناً حضور الوكيل للشؤون التنموية وصحبه الكريم، ومشاركته في تكريم هذه النخبة المتميزة من أبناء وبنات إدارة تعليم صبيا.
وهنأ "المسملي" الفائزين والفائزات في هذا المحفل وقدم شكره لكل من كان خلف هذا التميز، مقدّراً جهود رعاة هذ الحفل والقائمين عليه، سائلاً للجميع العون والتوفيق، والاجتماع دائمًا في مساحات التميز والإبداع.