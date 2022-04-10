بالصور.. "تقنية صامطة" تطلق برنامج الصيانة التطوعية لخدمة منازل ذوي الدخل المحدود

أطلقت الكلية التقنية بمحافظة صامطة برنامج الصيانة التطوعية في المحافظة تحت شعار "تقني أخدم وطني"، والذي يهدف إلى إعانة ذوي الدخل المحدود وصيانة منازلهم، ونشر ثقافة التطوع ومنح المتدربين فرصة التطبيق على أرض الواقع.
وأوضح عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد بن حسين طليس أهمية برنامج تقني أخدم وطني الذي سوف يهدف إلى صيانة منازل ذوي الدخل المحدود ويحقق آثارًا اجتماعية على حياة الفئة المستهدفة في المجتمع وكذلك تطوير قدرات كوادر المتدربين مهنيًا وتقنيًا، منوهًا بأهمية العمل التطوعي وغرس هذه الثقافة في نفوس المتدربين وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
وأضاف "طليس" أن البرنامج على عدة مراحل، حيث تستمر المرحلة الأولى إلى 24 / 09 / 1443 مستهدفًا "20"منزلاً من منازل ذوي الدخل المحدود تم تحديدها من الجهات الخيرية، مؤكدًا أن البرنامج سوف ينفذ في كل فصل تدريبي حاثًا القطاع الخاص على المساهمة في تقديم الدعم لكي يتم استهداف منازل أكثر لأجل هذا الوطن وتحقيق الشراكة المجتمعية بين الكلية التقنية والقطاع الخاص.