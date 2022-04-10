بالصور.. "تقنية صامطة" تطلق برنامج الصيانة التطوعية لخدمة منازل ذوي الدخل المحدود

وأضاف "طليس" أن البرنامج على عدة مراحل، حيث تستمر المرحلة الأولى إلى 24 / 09 / 1443 مستهدفًا "20"منزلاً من منازل ذوي الدخل المحدود تم تحديدها من الجهات الخيرية، مؤكدًا أن البرنامج سوف ينفذ في كل فصل تدريبي حاثًا القطاع الخاص على المساهمة في تقديم الدعم لكي يتم استهداف منازل أكثر لأجل هذا الوطن وتحقيق الشراكة المجتمعية بين الكلية التقنية والقطاع الخاص.