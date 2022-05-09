بالصور.. رفع 40 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم بمحافظة صامطة

وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس أحمد بن عبدالله حكمي، أن الفرق الميدانية قامت بمعالجة 250 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران، وإزالة 12 سيارة متهالكة، ومعالجة 1300 متر مربع من حفر الشوارع والتشققات، إضافةً لإصلاح 2630 مترًا طوليًا من دهان بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية والإنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة، ومعالجة 250 حاوية للنفايات، وصيانة 8 أعمدة إنارة.