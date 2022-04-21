بالصور.. سجون "مباحث بريدة" تختتم الأنشطة والمسابقات الرمضانية لـ 235 نزيلاً ونزيلة

بدأ الحفل بإقامة المباراة النهائية لمسابقة كرة الطائرة للنزلاء، وبعد ذلك تم تقديم أوبريت ترحيبي، ثم تم تقديم عرض مرئي عن الأنشطة التي أُقيمت ومنها مسابقة القرآن الكريم للرجال والنساء، ومسابقة الحديث الشريف للرجال والنساء، بالإضافة إلى المسابقة الثقافية للرجال، وبطولة كرة القدم وكرة الطائرة للرجال، وكذلك بطولة الفرفيرة للنساء.