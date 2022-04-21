بالصور.. سجون "مباحث بريدة" تختتم الأنشطة والمسابقات الرمضانية لـ 235 نزيلاً ونزيلة

أقامت سجون المباحث العامة بمدينة بريدة، مُمثلة بأجنحة إدارة الوقت حفل ختام الأنشطة الرمضانية في الصالة الرياضية، وذلك برعاية مدير مباحث منطقة القصيم وبحضور عددٍ من مديري الإدارات الحكومية والإعلاميين بالمنطقة.
بدأ الحفل بإقامة المباراة النهائية لمسابقة كرة الطائرة للنزلاء، وبعد ذلك تم تقديم أوبريت ترحيبي، ثم تم تقديم عرض مرئي عن الأنشطة التي أُقيمت ومنها مسابقة القرآن الكريم للرجال والنساء، ومسابقة الحديث الشريف للرجال والنساء، بالإضافة إلى المسابقة الثقافية للرجال، وبطولة كرة القدم وكرة الطائرة للرجال، وكذلك بطولة الفرفيرة للنساء.
وتم خلال الحفل توزيع الجوائز على الفائزين في تلك المسابقات، حيث بلغ عدد المشاركين من النزلاء في هذه الأنشطة والفعاليات الرمضانية 213 نزيلاً و22 نزيلة.