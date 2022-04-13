بالصور.. "صامطة" تُنفِّذ مبادرة "من أبطال صحة جازان إلى أبطال الأمن بالحد الجنوبي"

نفَّذت "صحة جازان" ممثلة في مستشفى صامطة العام اليوم الأربعاء مبادرة بعنوان "من أبطال صحة جازان إلى أبطال الأمن بالحد الجنوبي"، بمشاركة شرطة صامطة، وذلك من خلال توزيع الورود وباركودات رقمية، توضح عددًا من النصائح والإرشادات الخاصة بالصيام والصحة، ومعلومات عن الأيام الصحية العالمية في شهر رمضان المبارك، إضافة إلى توزيع عدد من وجبات الإفطار المقدمة بطريقة صحية، من خلال متطوعين ومتطوعات بصحة جازان.
وتأتي هذه المبادرة تعبيرًا عن الشكر والعرفان تجاه أبطال الأمن في الحد الجنوبي، والوقوف بجانبهم، ودعمهم على ما يقدمونه من تضحيات جسام في سبيل الحفاظ على الأمن والأمان.
وأكد رجال الأمن أن المملكة العربية السعودية تنعم بالأمن والاستقرار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مشددين على أنهم عين ساهرة لمواجهة أعداء الدين والوطن، ومستمرون في الحفاظ على الأمن الداخلي، وسط توجيهات ودعم وزير الداخلية، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره.