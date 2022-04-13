بالصور.. "صامطة" تُنفِّذ مبادرة "من أبطال صحة جازان إلى أبطال الأمن بالحد الجنوبي"

نفَّذت "صحة جازان" ممثلة في مستشفى صامطة العام اليوم الأربعاء مبادرة بعنوان "من أبطال صحة جازان إلى أبطال الأمن بالحد الجنوبي"، بمشاركة شرطة صامطة، وذلك من خلال توزيع الورود وباركودات رقمية، توضح عددًا من النصائح والإرشادات الخاصة بالصيام والصحة، ومعلومات عن الأيام الصحية العالمية في شهر رمضان المبارك، إضافة إلى توزيع عدد من وجبات الإفطار المقدمة بطريقة صحية، من خلال متطوعين ومتطوعات بصحة جازان.