بالصور .. "لجنة الأفلاج" تحتفل بـ موظفي ومتطوعي "كورونا" و"البيئة" تكرّم "سبق"

أقامت لجنة تنمية الأفلاج مساء اليوم حفل تكريم موظفي ومتطوعي مركز لقاحات كورونا نظير جهودهم المبذولة خلال الجائحة في تقديم العديد من الخدمات الصحية والتوعوية .

وشهد فعاليات الحفل محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم وعدد من مديري الجهات عرض مرئي عن جهود لجنة تنمية الأفلاج خلال جائحة كورونا ومبادراتها التوعوية والاجتماعية المتنوعة لتخفيف آثار كورونا على المجتمع وما قدمه العاملون بلجنة الأفلاج من أعمال في العمل التنموي الاجتماعي لمكافحة الجائحة .

فيما كرّمت لجنة الأفلاج الأطباء والموظفين والمشرفين والمتطوعين في مركز لقاحات الأفلاج نظير جهودهم الكبيرة خلال عملهم على مدار عامين في مكافحة كورونا والتوعية والإرشاد للحد من انتشار الفيروس .

فيما قام مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة الأفلاج محمد الحمدان بتكريم الإدارات الحكومية بالمحافظة المشاركة في فعاليات أسبوع البيئة، مثمنًا جهود صحيفة "سبق" بدرع تذكاري نظير جهودها الإعلامية الفعّالة خلال المناسبة .