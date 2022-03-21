بالصور.. مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يطلق فعاليات أسبوع البيئة

كما احتوت على ركن للتوعية حول التلوّث الغذائي تخلله عرض مرئي توعوي يتضمن عدة وصايا لسلامة الغذاء والوقاية من التسمم الغذائي عن طريق غسل اليدين قبل وبعد إعداد الطعام وعدم تركه مكشوفاً والتأكد من تاريخ صلاحية الأطعمة والمشروبات. بالإضافة إلى التوعية بطرق الوقاية من التسمم عند الأطفال من أهمها الاحتفاظ بالأدوية والمواد الكيميائية والبطاريات الصغيرة بعيدة عن متناول أيديهم وعدم تناولهم أي شيء خارج المنزل إلا بعد الاستئذان، بالإضافة التوعية بأهمية نظافة خزانات المنازل.