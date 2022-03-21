بالصور.. مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يطلق فعاليات أسبوع البيئة

فعّل مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة ممثلاً بإدارة صحة البيئة وقسم تعزيز الصحة بالإدارة المساعدة للصحة العامة فعاليات أسبوع البيئة بركنين توعويين للمراجعين تحت شعار "بيئتنا مسؤوليتنا" في بهو مبنى العيادات الخارجية، بهدف نشر التوعية بأهم الإرشادات الوقائية للحد من انتشار التلوث وتعريفهم بمصادر التلوث والأخطار المترتبة على التلوث البيئي والغذائي.
واحتوت الفعاليات على ركنين توعويين، ركن التوعية حول التلوّث البيئي وخطورته على صحة الانسان؛ ومن ضمن ذلك تلوّث الهواء -القاتل الخفي- الذي يؤدي إلى وفاة ٧ ملايين سنوياً في العالم بسبب التعرض له، حيث يسبب أمراضًا مزمنة، مثل السكتات الدماغية وسرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والحادة بما فيها الربو وأمراض القلب.
كما احتوت على ركن للتوعية حول التلوّث الغذائي تخلله عرض مرئي توعوي يتضمن عدة وصايا لسلامة الغذاء والوقاية من التسمم الغذائي عن طريق غسل اليدين قبل وبعد إعداد الطعام وعدم تركه مكشوفاً والتأكد من تاريخ صلاحية الأطعمة والمشروبات. بالإضافة إلى التوعية بطرق الوقاية من التسمم عند الأطفال من أهمها الاحتفاظ بالأدوية والمواد الكيميائية والبطاريات الصغيرة بعيدة عن متناول أيديهم وعدم تناولهم أي شيء خارج المنزل إلا بعد الاستئذان، بالإضافة التوعية بأهمية نظافة خزانات المنازل.
من جانبها أكدت مدير إدارة صحة البيئة سماء صعيدي على أهمية تنظيف خزانات المياه المنزلية عند استخدامها لأول مرة وعند حدوث تلوث معين وتنظيفها دورياً كل ستة أشهر، وأشارت إلى بعض الوصايا للسلامة الغذائية أهمها غسل اليدين قبل إعداد الطعام والحرص على تنظيف وتطهير أماكن إعداد الطعام.
ونوهت صعيدي بعدم ترك الطعام في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين وحفظ الطعام المطبوخ تحت ٥ درجات مئوية وطبخ وتسخين الطعام عند درجة حرارة عالية لآ تقل عن ٧٠ درجة مئوية لضمان قتل الجراثيم، واستخدام سكاكين وألواح تقطيع منفصله لكل من الأطعمة الخضار واللحوم والدواجن والأسماك تفادياً لنقل الجراثيم ولتجنب الإصابة بكثير من الأمراض التي قد تنتج عن ذلك.