بالصور.. محافظ الأفلاج يدشن انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي بشعار "بيئتنا مسؤوليتنا"

من جهته أكد "العلم" أهمية تضافر جهود كل القطاعات الحكومية والأهلية والتفاعل مع الأسبوع البيئي بغرس الشتلات النباتية وحث الأهالي على العناية بها؛ مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة متابعة الجهات ذات الاختصاص لما يتم غرسه من شتلات في المرافق العامة والعناية بها لأهميتها في حياة الفرد والمجتمع، والعمل على تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.