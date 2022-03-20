بالصور.. محافظ الأفلاج يدشن انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي بشعار "بيئتنا مسؤوليتنا"

دشن محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم اليوم الأحد، انطلاق فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار" بيئتنا مسؤوليتنا"، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأفلاج في جامعة الأمير سطام.
وشهدت مراسم التدشين غرس محافظ الأفلاج شتلات في ساحات الجامعة، كما تحدث مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأفلاج محمد الحمدان، عن الفعاليات والمبادرات التي أطلقها المكتب تزامنًا مع الأسبوع البيئي لرفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتعزيز مسؤولية المجتمع تجاهها، وحماية الموارد الطبيعية وزيادة الغطاء النباتي.
من جهته أكد "العلم" أهمية تضافر جهود كل القطاعات الحكومية والأهلية والتفاعل مع الأسبوع البيئي بغرس الشتلات النباتية وحث الأهالي على العناية بها؛ مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة متابعة الجهات ذات الاختصاص لما يتم غرسه من شتلات في المرافق العامة والعناية بها لأهميتها في حياة الفرد والمجتمع، والعمل على تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.
يُذكر أن الموظف في مكتب البيئة بالأفلاج علي محمد الموسى، كان له جهود كبيرة لتفعيل الأسبوع البيئي وتنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة وزراعة الأشجار.