بالصور .. محافظ عنيزة يزور "دلني على الطيب" ومتحف الأشجار المعمرة

زار محافظ محافظة عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم معرض "دلني على الطيب" المقام في مركز الملك فهد الحضاري بعنيزة.
وكان في استقبال المحافظ "السليم"، مؤسس معرض "دلني على الطيب" عبدالعزيز المطرودي، والمسؤولون في المحافظة، وتجول المحافظ في أرجاء المعرض، وكذلك المتحف الذي يضم ثماني أشجار عود معمرة تم جلبها من غابات تايلند.
وعقب الزيارة عبر المحافظ عبدالرحمن السليم عن شعوره وفخره بما شاهده، قائلاً "تشرفت نيابة عن أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بزيارة معرض دلني على الطيب الذي يعتبر تجربة مميزة في كيفية إخراج مثل هذه المعارض بهذه الطريقة.
وأضاف: رؤية المملكة 2030 تحفز شبابنا وشاباتنا فيما يخص السياحة، ونشعر ونستشعر من خلال الرؤية أن نكون أحد المرتكزات في تحقيق مستهدفاتها، وبتوجيه القيادة لابد أن نقدم سياحة تبرز ثقافتنا وتاريخنا واقتصادنا وثرواتنا الطبيعية.
وتابع: هذا المعرض العالمي المميز بالعود والعطور يحقق مستهدفات الرؤية من جانب ريادة الأعمال، وأيضاً استطاع أن يقود السياحة في المنطقة ورفع مستوى الحراك الاقتصادي هنا، وأخبرتني لجنة التنمية السياحية في عنيزة عن نسبة إشغال دور الإيواء 100%، ونفخر أن هذا المعرض نموذج للمعارض العالمية، وسيستمر إن شاء الله ويعاد بنُسخ مستقبلية أخرى.
وأبدى "السليم" إعجابه بالمتحف الملاصق للمعرض، قائلاً: "متحف العود ينقلنا إلى غابات تايلند، ونرى فيه بُعد ثقافي وعلمي وطلبت من صاحبه "عبدالعزيز المطرودي" أن ينقل هذا المتحف إلى المركز العلمي ويقدم فيه لمدة شهر وأدعو الجميع لزيارة المعرض والاستمتاع بما يقدمه".