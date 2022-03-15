بالصور .. محافظ عنيزة يزور "دلني على الطيب" ومتحف الأشجار المعمرة

وتابع: هذا المعرض العالمي المميز بالعود والعطور يحقق مستهدفات الرؤية من جانب ريادة الأعمال، وأيضاً استطاع أن يقود السياحة في المنطقة ورفع مستوى الحراك الاقتصادي هنا، وأخبرتني لجنة التنمية السياحية في عنيزة عن نسبة إشغال دور الإيواء 100%، ونفخر أن هذا المعرض نموذج للمعارض العالمية، وسيستمر إن شاء الله ويعاد بنُسخ مستقبلية أخرى.