بالصور.. مدير "تعليم الطائف" الجديد يُباشر عمله ويلتقي بالمساعدين والقيادات بالإدارة

وأوضح الدكتور "الشريف" في كلمةٍ له أن هذه البداية ستكون موفقة بتكاتف الجميع من مسؤولي الإدارة والمجتمع التعليمي، مقدماً شكره وتقديره إلى وزير التعليم، وإلى مساعد وزير التعليم على الثقة الغالية التي مُنِحَت إليه، كما قدم شكره إلى منسوبي "تعليم الطائف" على حفاوة الاستقبال، سائلاً الله لهم وللجميع التوفيق والنجاح والسداد، وأن يعينهم على أداء هذه المهمة في العملية التعليمية وتحقيق ما تصبو إليه قيادتنا الرشيدة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- وبتوجيه مباشر من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ لتحقيق الطموحات، والسير معاً نحو رؤية المستقبل 2030.