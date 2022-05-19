بالصور.. مستشفى "وادي الدواسر" يحتفي باليوم العالمي للتمريض

أقامت إدارة مستشفى وادي الدواسر العام احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للتمريض 2022، بحضور نائب مدير المستشفى الأخصائي محمد بن مبارك الوزرة والمدير الطبي ورؤساء الأقسام.
بدأ الاحتفال بكلمة ألقاها مدير إدارة خدمات التمريض بالمستشفى العام مبارك بن حنيان، والذي أثنى فيها على جهود طاقم التمريض في المستشفى والدور الكبير الذي يقومون به في خدمة المرضى؛ فيما تم تكريم عدد من المتميزين بأقسام الطوارئ والعيادات ووحدة الغسيل الكلوي.
وأكد مدير المستشفى العام المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، أهمية إقامة هذا الاحتفال، وما له من نتائج إيجابية على العاملين في التمريض، قائلاً: "مهنتهم تجسد كل معاني الرحمة والإنسانية، فشكراً لدورهم وتضحياتهم الكبيرة والمقدرة".
وأضاف "آل شملان" أن الممرضين والممرضات هم جوهر أنظمتنا الصحية لتحقيق الرؤية المستقبلية للرعاية الصحية، وهم الخط الأول في مواجهة ومحاربة الأوبئة بكل بسالة وشجاعة ونبل منقطع النظير".