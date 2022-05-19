بالصور.. مستشفى "وادي الدواسر" يحتفي باليوم العالمي للتمريض

وأكد مدير المستشفى العام المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، أهمية إقامة هذا الاحتفال، وما له من نتائج إيجابية على العاملين في التمريض، قائلاً: "مهنتهم تجسد كل معاني الرحمة والإنسانية، فشكراً لدورهم وتضحياتهم الكبيرة والمقدرة".