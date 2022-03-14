بالصور.. معهد الأئمة والخطباء يطلق مبادرة "حدودنا مسؤوليتنا" بظهران الجنوب

نظم معهد الأئمة والخطباء بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير اليوم مبادرة: ( حدودنا مسؤوليتنا)، بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود وشرطة المنطقة، حيث استهدفت منسوبي المساجد من أئمة وخطباء ومؤذنين بمحافظات ظهران الجنوب والحرجة وسراة عبيدة والتي أقيمت في قاعة لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة ظهران الجنوب.
انطلقت المبادرة بكلمة لمدير عام فرع الوزارة الشيخ أحمد بن عبدالله الخيري، ومحاضرة ألقاها كل من الشيخ عائض القحطاني مدير إدارة الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة، ومن منسوبي قطاعي حرس الحدود وشرطة المنطقة، ثم أقيمت ورشة عمل، حيث ارتكزت المبادرة على تناول مجموعة من المحاور عن أهمية حراسة الحدود، ودور رجل الأمن في حماية الوطن، ودور الأئمة والخطباء في حفظ الحدود وحماية الأمن.
وتأتي ضمن مجموعة من المبادرات والجهود المتنوعة التي تقوم بها الوزارة بمتابعة مباشرة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتهدف من خلالها إلى تعزيز دور الأئمة والخطباء ومنسوبي المساجد ، وبيان أهمية مشاركتهم مع الجهات المختصة لأهمية دور الأمن في حماية الوطن وحفظ الحدود والقضاء على المخالفين.
وفي ختام الندوة، سلَّم مدير عام فرع الوزارة الشيخ الخيري، شهادات شكر وتقدير لمنسوبي قطاعات حرس الحدود وشرطة المنطقة ومدير لجنة التنمية الاجتماعية بظهران الجنوب ، نظير تعاونهم مع فرع الوزارة.