بالصور.. معهد الأئمة والخطباء يطلق مبادرة "حدودنا مسؤوليتنا" بظهران الجنوب

انطلقت المبادرة بكلمة لمدير عام فرع الوزارة الشيخ أحمد بن عبدالله الخيري، ومحاضرة ألقاها كل من الشيخ عائض القحطاني مدير إدارة الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة، ومن منسوبي قطاعي حرس الحدود وشرطة المنطقة، ثم أقيمت ورشة عمل، حيث ارتكزت المبادرة على تناول مجموعة من المحاور عن أهمية حراسة الحدود، ودور رجل الأمن في حماية الوطن، ودور الأئمة والخطباء في حفظ الحدود وحماية الأمن.