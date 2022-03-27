بالصور .. "مُنقذ" ينفذ برامج تدريبية وتوعوية عن الإسعافات الأولية بالأفلاج

نفذ فريق مُنقذ التطوعي عديد البرامج التدريبية عن الإسعافات الأولية والإنقاذ على مدار اليومين الماضيين في العديد من المواقع والمدارس بمحافظة الأفلاج.
وقام أعضاء الفريق بقيادة مدير الفريق المدرب ناصر بن فياض الودعاني بعمل العديد من البرامج التدريبية استهدفوا خلالها كل شرائح المجتمع بمقر مهرجان ليالي شتوية وتدريب الكثير من الفتيات والسيدات على المهارات الأساسية لعمليات الإسعافات الأولية والإنقاذ.
كما نفذ الفريق على مدار يومين متتاليين برامج تدريبية مماثلة للرجال بلجنة تنمية الأفلاج التي استضافت البرامج، ونفذ أعضاء الفريق كذلك ورش عمل بمدارس المحافظة كما قام الفريق بجولة ميدانية على الإدارات الحكومية والالتقاء بمحافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم الذي ثمّن لهم جهودهم التطوعية ونشر ثقافة الإسعافات الأولية والتدريب على تطبيقها.