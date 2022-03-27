بالصور .. "مُنقذ" ينفذ برامج تدريبية وتوعوية عن الإسعافات الأولية بالأفلاج

كما نفذ الفريق على مدار يومين متتاليين برامج تدريبية مماثلة للرجال بلجنة تنمية الأفلاج التي استضافت البرامج، ونفذ أعضاء الفريق كذلك ورش عمل بمدارس المحافظة كما قام الفريق بجولة ميدانية على الإدارات الحكومية والالتقاء بمحافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم الذي ثمّن لهم جهودهم التطوعية ونشر ثقافة الإسعافات الأولية والتدريب على تطبيقها.