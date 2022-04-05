بالصور.. هيئة الأمر بالباحة تعرض محتوى "الصيام جُنة" وحملة "اعتزاز"

عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الباحة المحتوى التوعوي لبرنامج "الصيام جُنة" وحملة "اعتزاز" في المجمعات التجارية، وذلك من خلال عرض إصدارات الرئاسة العامة من بطاقات توعوية عبر الشاشات الرقمية واللوحات الإلكترونية في الأسواق والمجمعات.