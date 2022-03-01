بالصور.. وكيل إمارة تبوك يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

دشن وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2022م بالمنطقة، تحت شعار "سلامة الإنسان بناء ونماء".

جاء ذلك تحت رعاية أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز وبحضور عدد من القيادات المدنية والعسكرية وجمع من أهالي منطقة تبوك، وبمشاركة أكثر من 21 جهة حكومية وأهلية وتطوعية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمجمع بارك مول التجاري.

واطلع وكيل الإمارة على نماذج من تجهيزات وآليات ومعدات الدفاع المدني التي تستخدم في المهام والأعمال المنوطة برجال الدفاع المدني، بعد ذلك افتتح "الحقباني" المعرض المصاحب للفعاليات، الذي اشتمل على عرض للأجهزة الحديثة والمتطورة في عمليات الإنقاذ ووسائل السلامة، ومواجهة الكوارث الطبيعية.

بعدها شاهد الحضور فيلماً وثائقيًا عن جهود رجال الدفاع المدني، ودورهم في حماية الأرواح - بعد الله - والممتلكات، تلا ذلك أوبريت تم إعداده لهذه المناسبة.

وفي نهاية التدشين سلّم وكيل إمارة منطقة تبوك الدروع التكريمية للمشاركين والفرق التطوعية، كما تسلّم درعاً تذكارية من مدير الدفاع المدني بالمنطقة بهذه المناسبة.