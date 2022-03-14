بالفيديو.. مواطنون يطالبون أمانة الرياض بفتح خيمة المتقاعدين وتنظيف "الروضة"

فيما بيّن المواطن صالح القويحص أن الممشى من أفضل المماشي في الرياض، ولا توجد أية ملاحظات جوهرية.. مطالبًا أمانة الرياض بفتح خيمة المتقاعدين الموجودة في حديقة الروضة من أجل استفادة كبار السن ورواد الحديقة، سائلاً الله أن يجزي حكومتنا الرشيدة على ما تقدِّم للمواطنين من تهيئتها مثل هذه المواقع، والاستمتاع بها.