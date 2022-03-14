بالفيديو.. مواطنون يطالبون أمانة الرياض بفتح خيمة المتقاعدين وتنظيف "الروضة"

طالب عدد من المواطنين أمانة مدينة الرياض بفتح خيمة المتقاعدين بحديقة الروضة بمدينة الرياض، وإصلاح دورات المياه، وتعيين عامل نظافة، وتهيئة السبل فيها كافة.. مشيدين بجهود القيادة الرشيدة فيما تقدم للمواطنين من تهيئتها مثل هذه المواقع، والاستمتاع بها.
جاء ذلك في مقطع فيديو، رصدته صحيفة سبق من حديقة الروضة بمدينة الرياض أمس.
في البداية عبّر المواطن سعيد القحطاني عن شكره وثنائه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على توفيرهما مثل هذه المواقع الترفيهية، مطالبًا أمانة الرياض بتوفير عامل يقوم بتنظيف دورات المياه بشكل مستمر لكثرة مرتادي هذه الحديقة، وخصوصًا في هذه الأيام التي هي إجازة الفصل الثاني.
فيما بيّن المواطن صالح القويحص أن الممشى من أفضل المماشي في الرياض، ولا توجد أية ملاحظات جوهرية.. مطالبًا أمانة الرياض بفتح خيمة المتقاعدين الموجودة في حديقة الروضة من أجل استفادة كبار السن ورواد الحديقة، سائلاً الله أن يجزي حكومتنا الرشيدة على ما تقدِّم للمواطنين من تهيئتها مثل هذه المواقع، والاستمتاع بها.
وقدَّم المواطن أحمد اليحيى عددًا من المقترحات لأمانة الرياض لتفعيل الحديقة، كإقامة برامج رياضية متنوعة، واستثمارها فيما يعود على الشباب بالنفع والفائدة من تنظيم فعاليات جذابة، وإقامة المسابقات المتنوعة؛ لأن الشباب إذا لم يتم استغلالهم في الخير سيذهبون إلى الشر.
ولفت "اليحيى" إلى أن دورات المياه بالحديقة تفتقر إلى النظافة الدورية، وتعيين عمال نظافة، وكذلك توفير أدوات النظافة من معقمات ومناديل، وغيرها من الأمور التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة لرواد الحدائق العامة.