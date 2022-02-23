بالنيابة عن أمير المنطقة.. "المطيري" يدشن فعاليات "فراولة حائل"

دشن- بالنيابة عن أمير منطقة حائل- وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المكلف، صالح بن صالح المطيري فعاليات مهرجان فراولة حائل، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة فهد بن معيض الحسني المقام بمنتزه لافيرا الترفيهي بمدينة حائل.

ويهدف مهرجان فراولة حائل الذي يستمر مدة 7 أيام إلى دعم المزارعين المحليين، وعرض منتجاتهم أمام زوار المهرجان، حيث تم تخصيص 20 جناحًا لمنتجي الفراولة في عدة أصناف.

ويشتمل المهرجان على منصات لعرض أبرز المنتجات، التي تحتوي على فواكه وخضراوات ومنتجات عضوية، بالإضافة إلى أجنحة لبعض الإدارات الحكومية، وعددٍ من الفعاليات الترفيهية المصاحبة.