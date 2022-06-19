بتوجيه أمير ومتابعة وزير.. تفقّد توسعة طريقي المستشفى والجامعة برجال ألمع

تفقّد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مشروع توسعة طريقي المستشفى العام والجامعة بمحافظة رجال ألمع؛ وذلك أثناء جولة تفقدية على سير الأعمال البلدية والخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.
وأكد "الحميدي"، خلال جولته، أن هذه الجولة التفقدية جاءت لمتابعة سير الأعمال والخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، وبحث احتياجات المواطنين من الخدمات البلدية بناء على توجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.
وجاءت الجولة ضمن برنامج الجولات التفقدية التي يقوم بها أمين منطقة عسير لبلديات المحافظات والمراكز المرتبطة بالأمانة، حيث قام "الحميدي" بجولة تفقدية برجال ألمع، وشملت مشروع توسعة الطريق المؤدي الى المستشفى العام بالمحافظة ومشروع طريق الجامعة.
واستعرض رئيس بلدية رجال ألمع المهندس سعيد مصمع، مراحل عمل وإنجاز المشروعين، التي حرصت البلدية على تنفيذها وفق أعلى المعايير.
وأشاد "الحميدي"، بالجهود التي بذلتها البلدية برجال ألمع، مشدداً على أهمية سرعة إنجاز الأعمال البلدية في الوقت المحدد لها وبجودة ومواصفات فنية عالية لتسهم في رفع مستوى الخدمات البلدية للسكان والزوار، حاثاً الجميع على مضاعفة الجهود لتلبية تطلعات المواطنين، وبما يتماشى مع رؤية وتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس البلدية والعاملون بها وفق ما لديهم من إمكانات متاحة.