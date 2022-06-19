بتوجيه أمير ومتابعة وزير.. تفقّد توسعة طريقي المستشفى والجامعة برجال ألمع

وأشاد "الحميدي"، بالجهود التي بذلتها البلدية برجال ألمع، مشدداً على أهمية سرعة إنجاز الأعمال البلدية في الوقت المحدد لها وبجودة ومواصفات فنية عالية لتسهم في رفع مستوى الخدمات البلدية للسكان والزوار، حاثاً الجميع على مضاعفة الجهود لتلبية تطلعات المواطنين، وبما يتماشى مع رؤية وتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس البلدية والعاملون بها وفق ما لديهم من إمكانات متاحة.