بجميع المراحل للبنين والبنات.. "تعليم القنفذة" يعتمد بداية الدوام الصيفي

اعتمد مدير إدارة التعليم بالقنفذة بالإنابة الدكتور محمود عبده العلواني مواعيد بدء اليوم الدراسي بالتوقيت الصيفي ابتداءً من الـ 7 من شوال الجاري للمدارس بمحافظة القنفذة ومحافظة العرضيات التابعة لها تعليميًا بكل المراحل للبنين والبنات للعام الحالي وذلك ابتداءً من يوم (الأحد) الموافق 7 – 10 – 1443هـ.