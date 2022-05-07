بجميع المراحل للبنين والبنات.. "تعليم القنفذة" يعتمد بداية الدوام الصيفي

اعتمد مدير إدارة التعليم بالقنفذة بالإنابة الدكتور محمود عبده العلواني مواعيد بدء اليوم الدراسي بالتوقيت الصيفي ابتداءً من الـ 7 من شوال الجاري للمدارس بمحافظة القنفذة ومحافظة العرضيات التابعة لها تعليميًا بكل المراحل للبنين والبنات للعام الحالي وذلك ابتداءً من يوم (الأحد) الموافق 7 – 10 – 1443هـ.
وتقرر بدء موعد الاصطفاف الصباحي للمدارس الساعة السابعة، والحصة الأولى الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة.
وأكد مدير تعليم القنفذة بالإنابة أنه على مديري ومديرات المدارس بضرورة إبلاغ الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بمواعيد الحضور والانصراف ومراعاة مواعيد الدوام الرسمية والتوقيت الزمني للحصص الدراسية والعمل بموجب ذلك.