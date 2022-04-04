"بجهودكم نرتقي".. حملة تنطلق في حائل لمساندة جهود الرقابة البلدية

وأكدت البلدية أنها على كامل الاستعدادات لعمل الرقابة البلدية الموسمية للشهر الفضيل؛ من خلال تكثيف الجهود الرقابية، وحملات التفتيش الميداني على المنشآت التجارية، ومحال الصحة العامة التي تنشط في بيع المنتجات الرمضانية؛ وذلك لحماية وسلامة الغذاء المتداول، ورفع مستوى الامتثال في تلك المنشآت.