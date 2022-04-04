"بجهودكم نرتقي".. حملة تنطلق في حائل لمساندة جهود الرقابة البلدية

أطلقت بلدية "تربة حائل"، مبادرة "بجهودكم نرتقي"؛ وذلك بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٣هـ.
وتهدف المبادرة إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، إلى جانب التوعية بأهمية الالتزام، وامتثال الإجراءات الاحترازية، والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأكدت البلدية أنها على كامل الاستعدادات لعمل الرقابة البلدية الموسمية للشهر الفضيل؛ من خلال تكثيف الجهود الرقابية، وحملات التفتيش الميداني على المنشآت التجارية، ومحال الصحة العامة التي تنشط في بيع المنتجات الرمضانية؛ وذلك لحماية وسلامة الغذاء المتداول، ورفع مستوى الامتثال في تلك المنشآت.