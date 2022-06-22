بحضور المحافظ.. ثانوية فلسطين بالجموم تحتفي بالخريجين

بحضور محافظ الجموم هاني محمود أبو العُلا، ومدير مكتب تعليم الجموم عبدالمحيي السلمي، أقامت مدرسة فلسطين الثانوية حفل خريجي دفعة نظام المقررات وخريجي العوق الفكري لعام 1443 هجري.
في بداية الحفل ألقى قائد مدرسة فلسطين الثانوية هيزع بن هزاع الشريف، قال فيها "جميل أن نقوم بتخريج كوكبة من أفضل الطلاب أدباً وسلوكاً، أشعر بالفخر والفرح عندما أرى الابتسامة ترتسم على وجوه أبنائي الطلاب كل الشكر والثناء والتقدير لحضور الجميع ومشاركتهم فرحة أبنائهم، وأشكر جميع الزملاء على ما قاموا به من جهدٍ لإخراج مثل هذا الحفل.
وكان الحفل قد شهد مسيرة للطلاب الخريجين وقصائد شعرية وأوبريت من أداء الطلاب، وتم في الختام تكريم توزيع الشهادات على الخريجين وشركاء النجاح والمعلمين.