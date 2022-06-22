بحضور المحافظ.. ثانوية فلسطين بالجموم تحتفي بالخريجين

في بداية الحفل ألقى قائد مدرسة فلسطين الثانوية هيزع بن هزاع الشريف، قال فيها "جميل أن نقوم بتخريج كوكبة من أفضل الطلاب أدباً وسلوكاً، أشعر بالفخر والفرح عندما أرى الابتسامة ترتسم على وجوه أبنائي الطلاب كل الشكر والثناء والتقدير لحضور الجميع ومشاركتهم فرحة أبنائهم، وأشكر جميع الزملاء على ما قاموا به من جهدٍ لإخراج مثل هذا الحفل.