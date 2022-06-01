بحضور قيادات البنين والبنات .."تعليم الطائف" يناقش الاستعداد الأمثل للعام الدراسي الجديد

وأشار إلى أهمية تعزيز سبل التعاون بين المؤسسات التعليمية وإيجاد بيئات مدرسية جاذبة للطلبة، وتعميق التواصل الإيجابي والبناء مع الأسر وبناء علاقة متميزة معهم، فهم شركاء النجاح في العملية التعليمية، لافتًا إلى أهمية العمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية للمعلمين وتوحيد جهودهم بالشكل الصحيح، وتعزيز البيئة التنظيمية وتفعيل الحوكمة في جميع الأعمال بهدف ضبط ورفع جودة العاملين في قطاع التعليم، ورفع مستوى مخرجات التعليم لكي يكون المنتج التعليمي متميزًا ونوعيًا يشار إليه بالبنان، وكذلك رفع المستوى التحصيلي للطلاب والطالبات، مبينًا أهمية العمل على التطوير المهني للكادر الإداري والتعليمي بما يُسهم في تحسين مخرجات التعليم.