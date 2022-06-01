بحضور قيادات البنين والبنات .."تعليم الطائف" يناقش الاستعداد الأمثل للعام الدراسي الجديد

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لقاءها الأول بالقيادات التعليمية من البنين والبنات لرسم خريطة طريق لمستقبل العملية التعليمية بالطائف لإعداد جيل قادر على التعامل مع متغيرات العصر، ولتحقيق طموحات القيادة الرشيدة - يحفظها الله -، ومستهدفات الرؤية الثاقبة والطموحة التي وضع خطواتها عراب الرؤية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله -.
وأكد المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف أن الإدارة ستنطلق في مرحلتها القادمة وفق خطة إستراتيجية واضحة ومحددة ترتكز على التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، لما للتخطيط الإستراتيجي من أهمية كبيرة باعتباره أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها العمل في أي جهة.
وأشار إلى أهمية تعزيز سبل التعاون بين المؤسسات التعليمية وإيجاد بيئات مدرسية جاذبة للطلبة، وتعميق التواصل الإيجابي والبناء مع الأسر وبناء علاقة متميزة معهم، فهم شركاء النجاح في العملية التعليمية، لافتًا إلى أهمية العمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية للمعلمين وتوحيد جهودهم بالشكل الصحيح، وتعزيز البيئة التنظيمية وتفعيل الحوكمة في جميع الأعمال بهدف ضبط ورفع جودة العاملين في قطاع التعليم، ورفع مستوى مخرجات التعليم لكي يكون المنتج التعليمي متميزًا ونوعيًا يشار إليه بالبنان، وكذلك رفع المستوى التحصيلي للطلاب والطالبات، مبينًا أهمية العمل على التطوير المهني للكادر الإداري والتعليمي بما يُسهم في تحسين مخرجات التعليم.