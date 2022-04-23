بحضور "ماطر" و"الجنوبي".. "أكاديمية المطوع" تكسب السلطان 3 / 2 في مباراة رمضانية

بموافقة من لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم أُقيمت مباراة رمضانية جمعت بين فريق أكاديمية المطوع وفريق السلطان بمشاركة 10 لاعبين معتزلين وعددٍ من الشخصيات الرياضية والإعلامية، وانتهت المباراة بفوز فريق أكاديمية المطوع 3 / 2.
وتأتي هذه المبادرة التي أُقيمت تحت عنوان "التسامح سمة دينية وصحة نفسية" لنشر وتعزيز سمة أخلاقية جميلة بين أفراد المجتمع من خلال الاستفادة من الأنشطة الرياضية لمخاطبة وتذكير المجتمع بأهمية التسامح ولاسيما بهذه الأيام الفضيلة لما لها من تداعيات إيجابية للمحافظة على مجتمع واعٍ يسوده الإخاء والمحبة وذلك لتقوية النسيج المجتمعي.
وجمعت هذه المباراة عددًا من نجوم المنتخب المعتزلين أمثال إبراهيم ماطر وعبدالعزيز الجنوبي وسعد جابر ومحمد عطاالله الحلفي ومحمد قاعد وتركي ضاوي الشيباني وعبدالعزيز ظاهر العنزي وعادل غازي المطيري وأحمد رمضان العنزي ومحمود الشمري وخالد كاسب.
وقبل انطلاق المباراة رفع الفريقان شعار "التسامح سمة دينية وصحة نفسية"، وذلك في ملاعب قابوس بمدينة الرياض بحضور عددٍ من الشخصيات مثل مسلط الجبعاء وإبراهيم الفريان ومتعب السميري وصقر نايف الرحيمي وشاهر البقمي، وقد علق على المباراة المعلق سليمان العنزي.
وأُقيمت البطولة برعاية مجمع المساندة النفسية الطبي وفريق بروين التطوعي وفريق فعاليات المجتمع وإدارة ملاعب قابوس مبادرة رياضية لكرة القدم، وقدم المشرف العام على صوت الملاعب الرياضية الدكتور فواز كاسب كلمة عن أهمية الرياضة ودورها الإيجابي في تعزيز ونشر القيم الدينية والاجتماعية.
وأُقيمت البطولة برعاية مجمع المساندة النفسية الطبي وفريق بروين التطوعي وفريق فعاليات المجتمع وإدارة ملاعب قابوس مبادرة رياضية لكرة القدم، وقدم المشرف العام على صوت الملاعب الرياضية الدكتور فواز كاسب كلمة عن أهمية الرياضة ودورها الإيجابي في تعزيز ونشر القيم الدينية والاجتماعية.