بحضور "ماطر" و"الجنوبي".. "أكاديمية المطوع" تكسب السلطان 3 / 2 في مباراة رمضانية

وتأتي هذه المبادرة التي أُقيمت تحت عنوان "التسامح سمة دينية وصحة نفسية" لنشر وتعزيز سمة أخلاقية جميلة بين أفراد المجتمع من خلال الاستفادة من الأنشطة الرياضية لمخاطبة وتذكير المجتمع بأهمية التسامح ولاسيما بهذه الأيام الفضيلة لما لها من تداعيات إيجابية للمحافظة على مجتمع واعٍ يسوده الإخاء والمحبة وذلك لتقوية النسيج المجتمعي.