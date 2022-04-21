بحضور نجوم الفن.. جمعية مكافحة السرطان تقيم برنامجًا ترفيهيًا للمرضى المنومين وأسرهم

أقامت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان يوم أمس بالتعاون مع المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود برنامجًا اجتماعيًا ترفيهيًا للمرضى المنومين وأسرهم "ماضيكم حاضرنا 7"، والذي يُقام للمرة السابعة بحضور عددٍ من نجوم الفن.
وهدفت الفعالية إلى إدخال السرور على المرضى وعائلاتهم وإسعادهم والتخفيف عنهم، ومشاركتهم فرحة شهر رمضان ولياليه، حيث تضمنت الفعالية فقرات فكاهية وترفيهية بطابع شعبي بالإضافة إلى الفقرات الاجتماعية والمسابقات الشعرية والإنشاد.
وأقيمت "ماضيكم حاضرنا 7" ضمن فعاليات حملة #خيرك_باقٍ التي أطلقتها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك، بهدف التعريف بمبادرات الجمعية المقدمة لمرضى السرطان.