بحضور نجوم الفن.. جمعية مكافحة السرطان تقيم برنامجًا ترفيهيًا للمرضى المنومين وأسرهم

أقامت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان يوم أمس بالتعاون مع المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود برنامجًا اجتماعيًا ترفيهيًا للمرضى المنومين وأسرهم "ماضيكم حاضرنا 7"، والذي يُقام للمرة السابعة بحضور عددٍ من نجوم الفن.