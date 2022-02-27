بدء تنفيذ برنامج التدريب المجتمعي "أتقن".. غدًا الاثنين

تعتزم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، غدًا الاثنين، بدء تنفيذ برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" في نسخته السابعة "عن بُعد"، الذي تزامن فتح باب التسجيل به مع "يوم التأسيس".

ويأتي هذا البرنامج تحقيقًا للمسؤولية المجتمعية التي تستشعرها المؤسسة، والدور الذي تلعبه مثل هذه البرامج في إكساب الملتحقين بها من المواطنين والمواطنات المهارات الأساسية في مجالات متنوعة تتلاءم مع متطلبات المرحلة.

وتشمل هذه المجالات: مقدمة في أمن المعلومات "الأمن السيبراني"، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والشبكات السلكية واللاسلكية، الاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وأساسيات حساب ضريبة القيمة المضافة، وإدارة الفعاليات والمناسبات.

ويستمر البرنامج الواحد لمدة ثلاثة أيام؛ حيث يبدأ من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الثامنة مساءً.

كما أن هذه البرامج سيتم تكرارها الأسبوع بعد المقبل.

وقال مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، عبد الرحمن المقبل: إن الاستعدادات تجري كما هو مخطط لها؛ ليحقق هذا البرنامج أهدافه في تضافر للجهود بين وحدات المؤسسة وإداراتها خدمةً لأبناء وبنات هذا الوطن العظيم.