بدعم من "إحسان".. "أيتام جدة" توزع 319 جهازاً كهربائياً لـ "200" أسرة

وزعت جمعية رعاية الأيتام بجدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المرخصة برقم ( 850 )، 319 جهازاً كهربائياً منزلياً جديداً، استفاد من هذه الأجهزة أكثر من 200 أسرة من أسر أيتام الجمعية، بلغت تكلفتها 500 ألف ريال، بدعم من منصة إحسان للأسر الأكثر احتياجاً والأيتام المستفيدين من الجمعية، وذلك ضمن مبادراتها المجتمعية التي تنطلق من أهمية التعاضد والتعاون بين أفراد المجتمع.