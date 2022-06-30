بدعم من "إحسان".. "أيتام جدة" توزع 319 جهازاً كهربائياً لـ "200" أسرة

وزعت جمعية رعاية الأيتام بجدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المرخصة برقم ( 850 )، 319 جهازاً كهربائياً منزلياً جديداً، استفاد من هذه الأجهزة أكثر من 200 أسرة من أسر أيتام الجمعية، بلغت تكلفتها 500 ألف ريال، بدعم من منصة إحسان للأسر الأكثر احتياجاً والأيتام المستفيدين من الجمعية، وذلك ضمن مبادراتها المجتمعية التي تنطلق من أهمية التعاضد والتعاون بين أفراد المجتمع.
وحول المبادرة وأهميتها وأبعادها، أكد المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بجدة الدكتور محمد بن عبدالرحيم ناقرو، أن المبادرة تأتي امتداداً للمبادرات السابقة التي تنفذها الجمعية والهادفة إلى تحسين جودة حياة الأيتام وأسرهم، ولتخفيف أعباء الحياة عنهم، والوقوف بجانبهم.
وبين أن الأجهزة شملت المكيفات والثلاجات والغسالات والأفران وهي من أجود الأنواع لإدخال البسمة والفرح على الأسر.
وأضاف أن الجمعية لم تكتفِ بتوفيرها فحسب، بل قامت بإيصالها إلى أيتامها وأسرهم في بيوتهم، مشيداً بجهود العاملين بالجمعية الذين يعملون بروح الفريق الواحد لعمل دراسة شاملة للحالات الاجتماعية للأسر المستحقة والبحث الميداني المستمر للوصول لمستفيديها بمنازلهم وحصر احتياجاتهم من أجهزة كهربائية وغيرها.
وتقدم "ناقرو" بوافر الشكر وفائق التقدير وعظيم الامتنان لمنصة إحسان ولكافة أفراد المجتمع الداعمين، مثمناً عطاءهم في رسم البهجة على وجوه الأيتام وأسرهم.