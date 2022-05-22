برعاية أمير مكة .."القباع" يفتتح مهرجان المانجو الـ11 بالقنفذة ..الثلاثاء المقبل

وصرّح محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع بأن المحافظة تتشرف بإقامة مهرجان المانجو في نسخته الحادية عشرة، والذي يحظى برعاية كريمة ودعم من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه -حفظهما الله-، ويهدف هذا المهرجان إلى التعريف بالمنتجات الزراعية بالمحافظة والتسويق لها سواء من خلال المهرجان أو من خلال منافذ البيع المعدة لذلك".