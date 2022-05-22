برعاية أمير مكة .."القباع" يفتتح مهرجان المانجو الـ11 بالقنفذة ..الثلاثاء المقبل

يفتتح محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع مهرجان المانجو الحادي عشر بالمحافظة، والذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة، حيث يستمر لمدة خمسة أيام ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل بساحة احتفالات بلدية القنفذة بالكورنيش الغربي برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وصرّح محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع بأن المحافظة تتشرف بإقامة مهرجان المانجو في نسخته الحادية عشرة، والذي يحظى برعاية كريمة ودعم من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه -حفظهما الله-، ويهدف هذا المهرجان إلى التعريف بالمنتجات الزراعية بالمحافظة والتسويق لها سواء من خلال المهرجان أو من خلال منافذ البيع المعدة لذلك".
وأكد أن المهرجان يعد من أبرز الفعاليّات السنوية بالمحافظة، ويهدف إلى دعم المزارعين لتسويق منتجاتهم وإظهار الدعم السخي المقدم من حكومتنا الرشيدة لتنمية القطاع الزراعي، وهو استمرارٌ لسلسلة المهرجانات السنوية السابقة".
وفى الختام شكر المحافظ جميع المشاركين ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة الجهة المنظمة، وبلديات المحافظة والمراكز وأصحاب المزارع والرعاة وفرق العمل على كل الجهود المبذولة لإنجاح هذا المهرجان.