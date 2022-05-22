برعاية أمير مكة المكرمة.. جامعة أمِّ القرى تحتفل بتخرج الدفعة الـ70.. غداً

برعاية مستشار خادم الحرمين الشَّريفين أمير منطقة مكَّة المكرَّمة صاحب السُّمو الملكي الأمير خالد الفيصل -حفظه الله؛ تحتفل جامعة أمِّ القرى بتخريج نحو 16 ألف طالب وطالبة يمثِّلون الدُّفعة 70 للعام الجامعي 1442- 1443هـ.
ورفع رئيس الجامعة أ.د. معدي بن محمد آل مذهب وافر الشُّكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السُّمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- على دعمهما المتواصل لمؤسسات التَّعليم.
كما ثمَّن رئيس الجامعة رعاية الأمير خالد الفيصل لحفل تخرج الدُّفعة 70، ودعمه المستمر لمشاريع ومبادرات وبرامج الجامعة.
وقدَّم شكره لوزير التَّعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د. محمد بن أحمد السديري، نظير حرصهما على تطوير المخرجات العلميَّة وصقل مهارات الطلبة ببرامج وخطط دراسيَّة موائمة لمجالاتِ سوق العمل.