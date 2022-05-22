برعاية أمير مكة المكرمة.. جامعة أمِّ القرى تحتفل بتخرج الدفعة الـ70.. غداً

ورفع رئيس الجامعة أ.د. معدي بن محمد آل مذهب وافر الشُّكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السُّمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- على دعمهما المتواصل لمؤسسات التَّعليم.