برعاية "الفيصل".. محافظ القنفذة يدشن انطلاق مهرجان المانجو الـ11 مساء اليوم

دشن مساء اليوم الثلاثاء، محافظ القنفذة، محمد بن عبدالعزيز القباع انطلاق "مهرجان المانجو الحادي عشر بمحافظة القنفذة"، والذي ينطلق برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والذي ستمتد فعالياته لمدة خمسة أيام بساحة الاحتفالات في المركز الحضاري بالكورنيش الغربي.
وأوضح محافظ القنفذة محمد عبدالعزيز القباع خلال كلمته أن محافظة القنفذة تتشرف بإقامة فعاليات مهرجان المانجو في نسخته الحادية عشرة والذي يحظى برعاية كريمة ودعم من أمير المنطقة ونائبه -حفظهما الله-.
وأضاف أن هذا المهرجان يهدف إلى التعريف بالمنتجات الزراعية بالمحافظة والترويج لها سواءً من خلال المهرجان أو من خلال منافذ البيع المعدة لذلك، ويعد من أبرز الفعاليات السنوية بالمحافظة.
كما يهدف إلى دعم المزارعين لتسويق منتجاتهم وإظهار الدعم السخي المقدم من حكومتنا الرشيدة لتنمية القطاع الزراعي وهو استمرارٌ لسلسلة المهرجانات السنوية السابقة.
من جهة أخرى أعلن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي عن عدد مزارع المانجو بمحافظة القنفذة بأنها أكثر من 3000 مزرعة، ويتجاوز الإنتاج السنوي لها 45 ألف طن سنويًّا، مشيرًا إلى أنه ابتداءً من شهر مايو يبدأ مزارعو محافظة القنفذة بحصد محصولهم من المانجو، ويستمر حصاد المحصول لأكثر من ثلاثة شهور بالمحافظة.
وأضاف "أن الوزارة تعمل على دعم زراعة المانجو والفواكه الاستوائية عن طريق توفير الدعم الفني والتقني للمزارعين في المنطقة؛ فهي من ضمن جهود مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة والتي نجحت في تقديم الدعم المادي والفني والإرشادي للمزارعين، وإحضار المختصين في الفاكهة الاستوائية من منظمة الفاو ومن الجامعات للتوعية وإقامة الندوات والمحاضرات وتقديم النشرات الإرشادية وبرامج التوعية التي يتم عقدها للمزارعين في بداية كل موسم، وتقديم الدعم الفني حول كيفية القضاء على أمراض المحصول؛ مما أسهم إسهامًا كبيرًا في تطوير زراعة هذه الفاكهة والتوسع فيها وأدى إلى زيادة الإنتاج.
وتابع: "تحتوي المحافظة على أكثر من 450 ألف شجرة، ويزرع في محافظة القنفذة العديد من الأصناف مثل (التومي- الجلن- البلدي- السانسيشن- الهندي- السوداني) وغيرها من الأصناف".
وأردف: "كما أن هناك دعمًا وإعانة سنوية للإنتاج تقدم لمزارعي المانجو لمن تنطبق عليه شروط الاستحقاق، واستخدام شبكة الري الحديثة".
يُذكر أنه بدأت زراعة المانجو في المحافظة منذ أكثر من 50 عامًا، وتمت إقامة 10 مهرجانات سابقة للمانجو بمحافظة القنفذة منذ عام 1431هـ ، والتي ينظّمها مكتب الوزارة بمحافظة القنفذة، وتأتي هذه المهرجانات كدعم للمزارعين لتسويق منتجاتهم وتعريف الزائر والمهتم بهذه الفاكهة ولتشجيع المزارعين لتطوير هذه الزراعة.
ويبدأ موسم إنتاج المانجو في المنطقة تقريبًا منتصف شهر مارس، ليبلغ ذروته في شهر مايو، حيث يمتاز إنتاج مزارعها بجودته العالية وقدرته التنافسية في مختلف الأسواق العالمية، وقدرته على تحمل الشحن والتصدير وبخاصة أصناف لانقرا وملكا وكيسر وفلنسيا وبرايد وبنشان، والأصناف المشهورة الأخرى.