برعاية محافظ الحجرة.. "الجرين" يستضيف ‏موسم الكباث الأول

يُقام -بإذن الله- في مركز الجرين بمحافظة الحجرة عصر غد الأربعاء المهرجان الأول لثمرة شجر الأراك ‏(موسم الكباث الأول بمحافظة الحجرة)، وذلك برعاية محافظ محافظة الحجرة ربيع بن عبدالرحمن هاشم، الذي تنظمه وتنفذه ‫بلدية محافظة الحجرة بالشراكة مع لجنة التنمية، وعدد من المؤسسات، وبحضور رئيس بلدية الحجرة المهندس موسى فيحان الزهراني، ومشاركة من معرف قبيلة آل سعيد الشيخ عبدالله غميص السعيدي، ومعرفي وشيوخ مركز الجرين.