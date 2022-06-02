برنامج "رحلة البحث عن عمل".. في التدريب التقني بالرياض

أقامت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض- ممثلةً بالمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية بحوطة بني تميم- برنامج "رحلة البحث عن عمل" ولمدة يوم واحد، وبواقع أربع ساعات تدريبية في الفترة المسائية، حيث يستهدف البرنامج المتوقع تخرجهم من متدربي ومتدربات الكليات التقنية وفروع الكليات والمعاهد على مستوى منطقة الرياض.
وتناول البرنامج عدداً من المحاور تتلخص في تحديد المسار المهني، وكتابة السيرة الذاتية، والمقابلات الشخصية (التغلب على التوتر في المقابلات الشخصية، النصائح التي يجب العمل بها قبل المقابلات الشخصية، الأسئلة الأكثر شيوعاً في المقابلات الشخصية)، بالإضافة إلى التسويق الشخصي (المهني)، والطرق الجديدة في البحث عن عمل.
الجدير بالذكر أن هذا البرنامج تم بالتعاون مع شركة التمكين الأمثل للتوظيف وهي إحدى شركات التوظيف في المملكة حيث قدم المدرب أخصائي التدريب والتوظيف محمد الحبارة- والحاصل على رخصة مدرب معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني- البرنامج افتراضياً لإتاحة الفرصة لأبناء وبنات المنطقة من متدربي ومتدربات المنشآت التدريبية للحضور والاستفادة.
وأكد مدير عام الإدارة عبدالرحمن المقبل أهمية مثل هذه البرامج في المساهمة بإعداد الكوادر الوطنية وتهيئتهم لسوق العمل وإكسابهم الأدوات الضرورية لنيل أفضل الفرص الوظيفية بناء على تطلعات القيادة الحكيمة لتحقيق الرؤية الطموحة 2030م كما وجه شكره للمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية بحوطة بني تميم على تنفيذ هذا البرنامج.