برنامج "رحلة البحث عن عمل".. في التدريب التقني بالرياض

وتناول البرنامج عدداً من المحاور تتلخص في تحديد المسار المهني، وكتابة السيرة الذاتية، والمقابلات الشخصية (التغلب على التوتر في المقابلات الشخصية، النصائح التي يجب العمل بها قبل المقابلات الشخصية، الأسئلة الأكثر شيوعاً في المقابلات الشخصية)، بالإضافة إلى التسويق الشخصي (المهني)، والطرق الجديدة في البحث عن عمل.