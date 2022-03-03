برنامج للإصحاح البيئي بمتنزهات الطائف البرية والمواقع السياحية

نفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية برنامجًا لنظافة المنتزهات البرية والمواقع السياحية المفتوحة في الهدا والشفا، وذلك ضمن برامج النظافة الشاملة للأحياء والمواقع السياحية، وتعزيز السلامة البيئية والإصحاح البيئي.

وأوضحت أمانة الطائف أن أكثر من ٢٠ فرقة ميدانية مدعومة بالآليات والمعدات نفذت ١٣٥٠ مهمة عمل ضمن البرنامج الميداني لرفع المخلفات والمتروكات.

وبيّنت الأمانة أنها وزعت عددًا من حاويات النفايات بالمواقع السياحية وذلك لتعزيز الخدمات وضمان سلامة وراحة المتنزهين، كما هيأت المواقع المحيطة بالمرافق العامة.

وقامت فرق الإصحاح البيئي بأعمال الرش والمكافحة الحشرية اليدوية والرش الضبابي ورش البودرة لمنع التكاثر الحشري في مواقع رمي النفايات والأماكن المحيطة بحاويات النفايات، وتواصل فرق المكافحة أعمالها بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالطائف بمختلف المواقع وفق البرنامج المعد لذلك من قِبل إدارة الصحة العامة بأمانة الطائف.