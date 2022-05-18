برنامج وقائي بـ"تقنية تبوك" لتوعية الشباب بخطورة المؤثرات العقلية

من جهته، قال عميد الكلية التقنية بتبوك الدكتور ماجد بن منصور العنزي: إن إدمان المخدرات يحمل مخاطر متعددة على الأفراد والمجتمعات، ويُعد من أقوى الأسلحة التي تستهدف الدول في حاضرها ومستقبلها، ويأتي هذا البرنامج من منطلق نشر ثقافة الوعي والمعرفة لدى المتدربين بالكلية التقنية.