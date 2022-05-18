برنامج وقائي بـ"تقنية تبوك" لتوعية الشباب بخطورة المؤثرات العقلية

أقامت عمادة الكلية التقنية ممثلة بوحدة التوجيه والإرشاد بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك برنامجًا بعنوان "احفظ نفسك بعيدًا عن المؤثرات العقلية"، قدّمه مدير إدارة الشؤون الوقائية بمكافحة المخدرات بتبوك النقيب سامي بن محمد الجهني.
واشتمل البرنامج على فقرات تضمّنت إيصال رسائل توعوية عن أسباب وقوع الشباب بالمخدرات، وما يتخللها من استغلال لهم لإيقاعهم بالتعاطي، بالإضافة إلى تعريف المتدربين بالأضرار النفسية والجسدية والمستقبلية التي تسببها المخدرات وطرق الوقاية منها وعرض لمهام مركز العمليات 995 و1955 وما يقدمه من مساعدة لهم ولذويهم.
ويأتي تنظيم هذا البرنامج توحيداً للجهود والدعم بين الجهات الحكومية في مجال التثقيف وتعزيز عوامل الحماية ضد انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية لرفض التعاطي.
من جهته، قال عميد الكلية التقنية بتبوك الدكتور ماجد بن منصور العنزي: إن إدمان المخدرات يحمل مخاطر متعددة على الأفراد والمجتمعات، ويُعد من أقوى الأسلحة التي تستهدف الدول في حاضرها ومستقبلها، ويأتي هذا البرنامج من منطلق نشر ثقافة الوعي والمعرفة لدى المتدربين بالكلية التقنية.
وأضاف الدكتور "العنزي" أن هذا البرنامج له أضرار ومخاطر المواد المخدرة بأنواعها، والآثار السلبية للإدمان والتعاطي على الصحة العامة وتزويد المتدربين بالمهارات الحياتية التي تمكنهم من مواجهة مخاطرها، بما يسهم في بناء متدرب نافع للمجتمع والوطن والحفاظ على منظومة القيم الأخلاقية.