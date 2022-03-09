"بر الحكامية" تدشن متجرها الخيري وتُوَقع اتفاقيات بناء وترميم وحدات سكنية

دشنت جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية في منطقة جازان؛ المتجر الإلكتروني لتسويق البرامج والمشروعات الاجتماعية لخدمة مستفيديها.

وأوضح رئيس الجمعية علي بن عثمان حكمي، أن المتجر الإلكتروني يقدم المشروعات الخيرية المتاحة والحالات المحتاجة عبر منصات الدعم، ويضعها أمام الداعمين والمتبرعين لمد يد العون للأسر المستفيدة؛ مشيرًا إلى أن برامج الجمعية الجديدة شملت توقيع اتفاقية بناء وحدة سكنية جديدة لأحد مستفيديها، بتكلفة 200 ألف ريال؛ حيث قدمت مؤسسة الملوان الوقفية تبرعًا بمبلغ 180 ألف ريال؛ فيما تسوق الجمعية مبلغ 20 ألف ريال عبر متجرها الإلكتروني.

وأضاف "حكمي" أن المشروعات الجديدة تَضمنت توقيع اتفاقية ترميم 17 منزلًا بدعم من أبناء الشيخ عبدالرحمن بن ناصر العقيل، ضمن المرحلة الثانية من مشروع "مأوى"؛ حيث أنهت الجمعية مؤخرًا أعمال ترميم 16 منزلًا من منازل الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، ضمن المرحلة الأولى من المشروع.

وكانت الجمعية قد نفّذت خلال العام الماضي 2021م عددًا من المشروعات التي شملت 1761 أسرة في 30 قرية بالمركز، ساهمت في تحقيق الاستقرار المجتمعي للأسر المستفيدة عبر برامج تنموية متنوعة.