"بِرّ العارضة" تُطلق حملتها الرمضانية بالقسائم الشرائية والسلال الغذائية

ومن جانبه، قدّم رئيس مجلس إدارة الجمعية حسين الحريصي، شكره لكل الداعمين للجمعية من مؤسسات مانحة ورجال أعمال وأفراد، سائلًا الله لهم القبول، وأن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم، كما علّق بأن هذا الدعم وما تقدمه الجمعية من خدمات للأسر الفقيرة والمحتاجة يأتي بثقة ولاة الأمر ودعمهم اللامحدود للقطاع الخيري بالمملكة مادياً وإشرافيًا، داعيًا الله أن يديم عليهم الصحة والعافية ولوطننا بالأمن والأمان.