"بِرّ العارضة" تُطلق حملتها الرمضانية بالقسائم الشرائية والسلال الغذائية

أطلقت جمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان، مطلع الأسبوع الحالي، حملتها الرمضانية لهذا العام 1443-2022، بصرف مشروع السلة الرمضانية عن طريق القسائم الشرائية والسلال الغذائية للأسر المحتاجة والأيتام.
ويأتي مشروع السلة الرمضانية الذي تنفذه الجمعية لجميع الأسر المسجلة والمستفيدة من خدمات الجمعية وعددها 1535 أسرة من فقراء وأيتام وأرامل ومطلقات، بتكلفة تقدر بـ1.243.350 ريالًا، كأحد أهم مشاريع الجمعية الذي ينفذ بشكل سنوي، وقد سعت الجمعية إلى تطوير آليات تنفيذ المشروع، والتي يتم تطويرها وتحسينها بشكل دوري للوصول إلى أفضل وأيسر الطرق باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات.
وتقرر صرف المشروع لهذا العام عبر نظام إلكتروني خاص بالجمعية، وتم ربطه بالمتاجر المتعاقدة للصرف منها، وراعت الجمعية تكافؤ الفرص للمتاجر داخل محافظة العارضة بالإعلان عن صرف المشروع وآلياته داعية المتاجر الراغبة في صرف المشروع التقديم على الجمعية وتوقيع العقود، مؤكدة أنه تم التعاقد مع ثمانية متاجر.
وتقوم إدارة الخدمات الاجتماعية بإصدار أمر الصرف للمستفيدين عبر النظام، حيث يتم تخصيص كود خاص لكل منهم يتم من خلاله صرف القسائم الشرائية لمرة واحدة فقط.
وجرى تدريب مسؤولي المبيعات في المتاجر على استخدام النظام وطريقة صرف القسائم، مع ضمان عدم حدوث أخطاء في الصرف ومتابعته من خلال النظام من داخل الجمعية.
ويجري صرف ما يزيد على 4772 سلة غذائية منها 2450 سلة وُزعت على جمعيات المنطقة و4767 سلة تمور و4140 كيس دقيق و625 كيس أرز عبر مستودع الجمعية.
ومن جانبه، قدّم رئيس مجلس إدارة الجمعية حسين الحريصي، شكره لكل الداعمين للجمعية من مؤسسات مانحة ورجال أعمال وأفراد، سائلًا الله لهم القبول، وأن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم، كما علّق بأن هذا الدعم وما تقدمه الجمعية من خدمات للأسر الفقيرة والمحتاجة يأتي بثقة ولاة الأمر ودعمهم اللامحدود للقطاع الخيري بالمملكة مادياً وإشرافيًا، داعيًا الله أن يديم عليهم الصحة والعافية ولوطننا بالأمن والأمان.