"بر جدة" تُغلق باب الترشُّح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة.. الأحد

وقد برز من بين هذه المستهدفات تمكين العمل الخيري وبرامجه المختلفة التي تقدمها الجمعية لخدمة الفئات المستفيدة من الأسر ذات الدخل المحدود والأيتام، سواءٌ المقيمون لدى أسرهم أو نزلاء دور الضيافة التابعة للجمعية، إضافة إلى مرضى الفشل الكلوي الذين يتم تقديم جلسات الغسيل الكلوي لهم في مركزي هشام عطار وعبد الكريم بكر من خلال أحدث أجهزة الغسيل الكلوي المزودة بكل التقنيات التي تدعم سلامتهم، مع تأمين الأدوية والرعاية الطبية لهم قبل وبعد الغسيل، حيث تجاوزت أعداد الجلسات المنفذة بالمركزين الـ 550 ألف جلسة غسيل كلوي.